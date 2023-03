Junior Extra: championnat confirmé pour les Remparts

Les Remparts n’y croyaient plus à un certain moment, mais ils sont parvenus à remporter le trophée Jean-Rougeau, remis à la première équipe du classement général de la LHJMQ, pour une deuxième saison de suite, grâce à trois victoires la semaine dernière, dont deux face à l’Océanic de Rimouski. Les hommes de Patrick Roy auront maintenant rendez-vous avec les Islanders de Charlottetown au premier tour des séries éliminatoires, une équipe qui a terminé la saison régulière avec 48 points de moins que les Diables rouges.

Ils se sont démarqués

ZACHARY BOLDUC

Photo tirée du site LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 3 buts | 2 passes | 5 points

PIER-OLIVIER ROY

Photo tirée du site LHJMQ.QC.CA

3 matchs | 1 but | 5 passes | 6 points

THÉO ROCHETTE

Photo tirée du site LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 1 but | 3 passes | 4 points

Sous la loupe

ZACHARY BOLDUC

Photo d'archives, Didier Debusschère

En marquant en début de deuxième période, vendredi soir contre l’Océanic de Rimouski, Zachary Bolduc a atteint le plateau des 50 buts pour la deuxième année consécutive.

Ce qu’ils ont dit

« C’est un bel accomplissement, mais on l’a fait aussi l’an dernier et on a perdu en demi-finale. Maintenant, ce sera à nous de poursuivre en séries et de nous rendre jusqu’au bout. »

— Théo Rochette au sujet du championnat de saison régulière.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Il n’était pas question de prendre des mauvais plis lors de ce match. Nous avions prévenu les gars, qui ont très bien fait ça. »

— Patrick Roy après la victoire de 1 à 0 face à Rimouski.

L’horaire de la semaine