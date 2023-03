Junior Extra: les Saguenéens doivent conserver la même énergie

Les dés sont jetés pour les Saguenéens de Chicoutimi ! Ayant terminé au quatrième rang dans l’Association de l’Est avec 70 points, la formation du Saguenay croisera le fer avec l’Océanic de Rimouski au premier tour des séries éliminatoires. Même s’ils n’ont obtenu qu’un point en deux rencontres face au Drakkar de Baie-Comeau ce week-end, les « Sags » pourront bénéficier de l’avantage de la patinoire pour débuter le tournoi d’après-saison. Cependant, l’entraîneur-chef des Bleuets, Yanick Jean, ne s’attarde pas trop à cet aspect du jeu et souhaite que sa troupe conserve la même énergie que celle maintenue pendant le calendrier régulier.

Ils se sont démarqués

THOMAS DESRUISSEAUX

2 matchs | 2 buts | 1 passe | 3 points

ANDREI LOSHKO

2 matchs | 1 but | 2 passes | 3 points

ROMAIN RODZINSKI

2 matchs | 1 but | 1 passe | 2 points

Sous la loupe

MAXIM MASSÉ

Sans grande surprise, le troisième choix au total du dernier encan a terminé la saison au premier rang des recrues avec 62 points, dont 29 buts, en 65 parties.

Ce qu’ils ont dit

« On tourne la page, la saison régulière est finie. Je pense que nos joueurs ont fait un travail très constant pour terminer où on est. Au début de l’année, je voulais qu’on se baisse la tête, qu’on joue 68 matchs, et puis après se relever pour voir où on était. »

– L’entraîneur-chef Yanick Jean avant les séries éliminatoires.

« C’est rare que tu rentres des joueurs de 20 ans et ils correspondent à ta culture. Ils ont été très bons pour nous autres, pas juste sur la glace, mais aussi en tant qu’individus. »

– Yanick Jean à propos de ses joueurs de 20 ans.

