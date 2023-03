Junior Extras: autre week-end très productif pour le Drakkar

Le Drakkar a dû se rendre au tout dernier match de la saison avant de confirmer sa position officielle en prévision des séries éliminatoires. Impliqués dans un programme double face aux Saguenéens, les Vikings du navire sont parvenus à récolter trois points sur une possibilité de quatre et ont ainsi concrétisé leur sixième rang au classement de leur conférence. Inspirés de nouveau par les arrêts clés de leur gardien Olivier Ciarlo, les hommes de Jean-François Grégoire (fiche globale de 30-32-4-2 et 66 points) ont fait preuve de résilience et amorceront leur prochaine danse du printemps contre les Wildcats de Moncton.

Ils se sont démarqués

JUSTIN POIRIER

Photo tirée du site LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 1 but | 3 passes | 4 points

FÉLIX GAGNON

Photo tirée du site LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 2 buts | 1 passe | 3 points

MATYAS MELOVSKY

Photo tirée du site LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 0 but | 3 passes | 3 points

Sous la loupe

MATYAS MELOVSKY

Photo fournie par Kassandra Blais

Très généreux depuis ses débuts dans la LHJMQ, l’attaquant tchèque (6-52-58) a poursuivi sur le même élan au mois de mars et s’est fait complice à 14 reprises durant les dix derniers matchs du calendrier.

Ce qu’ils ont dit

« Le contexte n’a pas été facile, mais malgré les obstacles, les joueurs ont continué d’avancer. Nous sommes en mode séries depuis plusieurs semaines et la préparation est déjà commencée. »

– Jean-François Grégoire, entraîneur-chef.

« Cela a été un week-end rempli d’émotions et il a fallu attendre jusqu’à la toute fin. Il y avait du stress, mais on s’est concentrés sur les choses que l’on pouvait contrôler. C’est une nouvelle saison qui commence et on est prêt pour Moncton. »

– Félix Gagnon, attaquant.

L’horaire de la semaine