La dette coûtera des milliards $ en intérêts pour les cinq prochaines années

Le déficit fédéral sera plus imposant que prévu et ce, pour chacune des cinq prochaines années. Pour les exercices allant de 2023-24 à 2027-28, le cumulatif des cinq déficits atteint la somme totale de 131,7 milliards de dollars, soit presque le double (+ 63 milliards) du montant des déficits prévu par la ministre des Finances Chrystia Freeland lors de son énoncé économique de l’automne dernier.

• À lire aussi: Budget Freeland: le Canada au bord de la récession

• À lire aussi: Voici 7 mesures annoncées au budget Freeland 2023

Durant ces cinq exercices financiers, le gouvernement Trudeau prévoit notamment dépenser 39 milliards de plus au niveau de ses multiples programmes, ce qui comprend les transferts aux particuliers, les transferts aux administrations publiques (provinces, territoires), les charges directes des ministères, etc.

Au chapitre des revenus, il anticipe encaisser au cours des cinq prochains exercices 7,1 milliards $ de moins que les recettes prévues antérieurement.

Cette légère diminution est attribuable à la révision à la baisse de la croissance économique en 2023 et 2024. Au lieu de progresser de 0,7 % en 2023 et de 1,9 % en 2024, le PIB réel devrait croître de seulement 0,3 % cette année et de 1,5 % l’an prochain.

Quant à la « promesse » du retour à l’équilibre en 2027-28, elle ne se matérialisera pas. Au lieu de boucler cette 5ième année avec un surplus de 4,5 milliards $ comme elle l’avait prévit l’automne dernier, la ministre Freeland prévoit maintenant un trou de 14 milliards$.

La dette fédérale

D’ici 2027-28, elle va augmenter de 65,8 milliards, pour atteindre les 1312 milliards de dollars.

La ministre Freeland a également révisé à la hausse le coût des frais d’intérêt de la fichue dette fédérale. Pour les cinq prochaines années, les frais de la dette publique vont coûter 235 milliards $, soit 17,3 milliards $ de plus que le coût anticipé dans l’énoncé économique de l’automne dernier de la ministre des Finances.

Pour vous montrer à quel point la forte hausse du taux directeur de la Banque du Canada affecte l’endettement du gouvernement fédéral, sachez que les frais d’intérêt vont atteindre en 2027-28 la gigantesque somme de 50,3 milliards $. C’est deux fois plus que le coût de 24,5 milliards de frais d’intérêt payé en 2021-22.

Rachats d'actions et dividendes

Un mot maintenant sur les deux mesures susceptibles de toucher les actionnaires des entreprises cotées en Bourse qui affichent d’excellents résultats financiers.

L’instauration d’une taxe de 2 % sur les rachats annuels d’actions qui dépassent un million $ à compter de 2024 va rapporter 2,5 milliards $ sur cinq ans. C’est autant d’argent qui n’ira pas dans les poches des actionnaires.

À partir de l’exercice 2024-25, fini l’exemption d’impôts sur les dividendes que les institutions financières empochent sur les actions canadiennes qu’elles détiennent.

Elles vont se retrouver avec une facture d’impôt supplémentaire de 3,7 milliards$ lors des quatre années allant jusqu’en 2027-28.