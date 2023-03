La lutte des classes d'âges

Dans cette chronique, il ne s’agit pas des classes sociales telles que revues et revisitées par une gauche autoproclamée révolutionnaire qui n’ignore pas que toutes les révolutions qui ont vu le jour au vingtième siècle ont détruit les velléités démocratiques pour se transformer en tyrannies...

Il s’agit plutôt de la lutte des classes d’âge, qui se déroule au Québec avec une vigueur et une rage qui nous forcent à nous interroger collectivement.

Les jeunes Québécois de souche qu’on a privés de racines traditionnelles avec l’éclatement des familles et son corollaire, le divorce des parents, ont été les victimes non consentantes de traumatismes divers qui les ont en général marqués pour la vie.

Pour se déculpabiliser, les parents de cette époque de liberté à gogo à la fin du siècle dernier se sont convaincus, avec l’aide de psys dont c’était le fonds de commerce, que les enfants « s’adaptaient à tout ». Or, rien n’est plus faux. Ayant moi-même divorcé, je suis bien placée pour constater le prix qu’en a payé mon fils, par ailleurs adoré.

Exemple français

J’ai toujours été frappée de constater qu’en France, où le taux de divorce est moindre qu’au Québec, précisons-le, les adolescents consentaient sans réticence à fréquenter les grands-parents. D’ailleurs, la tradition dans ce pays de toutes les perturbations politiques et sociales veut que les jeunes trouvent refuge l’été dans les maisons familiales où ils cohabitent avec plaisir, parfois pendant quelques semaines, avec leurs parents et grands-parents.

Le dernier gala des Olivier a révélé la rage, pour ne pas dire le mépris, qu’éprouvent les jeunes humoristes qui, sous le couvert d’un humour caustique ou de mauvais goût, se sont « lâchés lousse » en attaquant les vieux humoristes.

Lors de cette soirée, on y respirait un air vicié. Était-ce de la rancœur, de la pure méchanceté ou simplement de l’impatience d’une nouvelle génération qui carbure à l’instant ?

Cela expliquerait l’hommage posthume en coup de vent à l’un des pionniers de l’humour, Jean Lapointe, et la présence fugace aussi sur vidéo d’une des plus grandes comiques de notre histoire, la talentueuse Dominique Michel, à qui l’on a remis un petit trophée dans l’après-midi au cours d’une cérémonie en hommage aux artisans de l’ombre du showbiz.

Vieux artistes

Les vieux artistes sont malmenés au Québec. On leur fait sentir qu’ils sont périmés. La cruauté est palpable.

Cette guerre de l’âge est malsaine. Elle témoigne d’une vengeance générationnelle. Les jeunes n’ont plus de temps, car ils vivent dans l’instant et pour l’instant, pressés eux-mêmes de vivre. Pour apprendre, travailler et gagner un salaire à leur convenance, ils se sentent obligés de bousculer ceux qu’ils appellent les « vieux ».

Parmi ces derniers, trop d’entre eux jettent l’éponge, se retirent ou se réfugient dans la nostalgie, une voie rapide vers le grand âge. Bientôt, et dans l’esprit du temps, ils auront accès plus rapidement, et avec moins de contraintes désormais, à l’aide médicale à mourir.

Heureusement, certains résistent. En vrais combattants, ils usent de leur énergie pour conserver intact leur plaisir intense de vivre.