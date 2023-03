Le rapport d’évaluation psychiatrique de Pierre Ny St-Amand n’est pas prêt

Pierre Ny St-Amand, ce chauffeur d’autobus qui a tué deux enfants en fonçant dans une garderie avec son véhicule, était de retour en cour à Laval, mardi.

Il était présent au palais de justice de Laval escorté par cinq agents correctionnels.

Pierre Ny St-Amand est toujours détenu à l’institut Philippe-Pinel ou des experts doivent se pencher sur sa responsabilité criminelle le matin de la tragédie.

Un délai de 30 jours a été demandé par l’institut pour réaliser cette évaluation.

«Compte tenu de la nature même du délit et de la complexité du tableau clinique, des évaluations complémentaires ont été demandées, notamment une évaluation psychologique qui n’a malheureusement pas pu être complétée en vue de la prochaine date d’audience, et ce, malgré la collaboration exemplaire de M. St-Amand», précise une psychiatre de l’institut Philippe-Pinel dans une lettre à la juge.

«C’est une évaluation sur la responsabilité criminelle qui a été demandée par la défense. Si on résume simplement, c’est de voir si ce monsieur-là était en mesure de différencier le bien du mal», mentionne Me Karine Dalphond, procureure aux poursuites criminelles et pénales.