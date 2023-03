Le Shack à Jean-Karl: deux membres des Cowboys Fringants feront des concerts virtuels payants

Ce qui a commencé en 2021 comme un projet de pandémie prend de plus en plus d’ampleur. Jean-François Pauzé et Karl Tremblay, deux membres des Cowboys Fringants, ont décidé d’offrir du contenu payant aux admirateurs de leur loufoque duo Jean-Karl. Au menu : concerts virtuels, histoires de chansons et questions-réponses.

C’est via la page Facebook des Cowboys que les deux musiciens ont annoncé la création de leur nouveau projet : Le Shack à Jean-Karl.

Avec un abonnement mensuel sur la plateforme Patreon (patreon.com/JeanKarlLePodcast), les amateurs du duo auront régulièrement du matériel inédit à consommer.

« Pour 10$ par mois vous aurez deux concerts de Jean-Karl en direct sur internet avec le boulier, de l’alcool et des anecdotes. En plus de ca, une fois par mois, des nouvelles histoires de chansons et un 5 à 7 avec Jean-Karl où ils répondront à vos questions. Et ce n'est pas tout, vous aurez aussi un accès anticipé aux ventes de billets pour les prochains concerts de Jean-Karl en salles », écrit le groupe.

« Pour 5$ par mois, vous avez accès à tout ce qui est mentionnés plus haut, mais vous n’aurez pas les événements en directs, ils seront disponibles quelques jours plus tard, en différés. »

Le premier épisode de leur nouveau balado payant sera disponible ce soir, à 20h30.