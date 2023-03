Leylah Fernandez dans le carré d’as... en double

La Québécoise Leylah Fernandez n’a pas connu le parcours espéré dans le tableau de simple du tournoi de tennis de Miami, mais elle a accédé au carré d’as en double, mardi.

Fernandez et sa partenaire américaine Taylor Townsend ont disposé des troisièmes favorites, Jelena Ostapenko et Lyudmyla Kichenok, en trois manches de 2-6, 7-6 (4) et 10-8. Elles connaîtront l’identité de leurs prochaines adversaires en début de soirée, à l’issue du duel opposant Magda Linette et Bernarda Pera à Irina-Camelia Begu et Anhelina Kalinina.

Dans le match du jour, Fernandez et Townsend ont dû se retrousser les manches après un départ des plus ardus. Elles ont remporté les quatre premiers échanges du bris d’égalité de la deuxième manche avant de forcer la tenue d’un set ultime.

Lors du bris d’égalité de 10 points ー qui remplace la troisième manche dans les matchs de double des tournois de la série 1000 ー, Fernandez et Townsend ont triomphé grâce à une amorce en lion. Prenant les devants 4 à 0, puis 7 à 2, elles ont pu résister à la remontée d’Ostapenko et de Kichenok.

Les gagnantes ont tout de même gaspillé deux balles de match avant de finalement sceller l’issue du duel.

Curieusement, Fernandez et Townsend ont ainsi triomphé sans parvenir à obtenir une seule balle de bris pendant l'affrontement.

La Montréalaise de 20 ans a subi l’élimination au deuxième tour en simple après avoir été rossée 6-1 et 6-1 par la Suissesse Belinda Bencic (9e), vendredi. Elle avait préalablement disposé de l’Ukrainienne Lesia Tsurenko.