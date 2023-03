Contrairement à son grand frère Elliot, Caleb Desnoyers ne se rappelle pas avoir vu jouer son père. Il n’avait que 2 ans quand David a pris sa retraite de la Ligue nord-américaine de hockey.

« La seule affaire que j’ai vue de mon père, ce sont des combats que j’ai trouvés sur YouTube. Mon père était un tough ! » s’exclame Caleb au sujet de l’ancien défenseur qui a évolué dans la LHJMQ, à l’Université du Québec à Trois-Rivières et dans des ligues semi-professionnelles.

Ce n’est toutefois pas cet aspect précis que Caleb souhaite retenir de la carrière de son père. Le jeune joueur désire plutôt s’inspirer de l’esprit d’équipe qu’il prônait.

« Il allait à la guerre à chaque match pour ses coéquipiers et il aurait tout fait pour eux », indique Caleb.

« J’aimerais que leur agressivité passe par leurs batailles sur le bord des bandes, souligne David, qui ne souhaite pas que ses garçons jettent les gants. Je veux qu’ils se concentrent sur le hockey. »

Photo Mylène Richard

Photo Mylène Richard

Une saison cruciale

Caleb n’a pas vraiment le temps de penser à autre chose que le hockey. Les derniers mois n’ont pas été de tout repos.

Il a guidé les Gaulois de Saint-Hyacinthe vers un triomphe au Challenge CCM M18 AAA, il a reçu une bourse du Club de la médaille d’or au Centre Bell des mains de Jeff Gorton, Geoff Molson, Kent Hughes et Réjean Houle, du Canadien, et il a mené l’équipe du Québec à une médaille de bronze aux Jeux du Canada.

Photo fournie par le Club de la médaille d'or, Pierre Paradis

Et ce n’est pas fini. Après les séries, il aura l’opportunité de participer à la Coupe Telus, puisque le Championnat canadien midget AAA sera présenté dans sa ville natale à la fin avril.

« Ce sont toutes des occasions de me démarquer en vue du repêchage de la LHJMQ et d’aider mon équipe à aller le plus loin possible », croit-il.

« Oui, il y a de la pression et des attentes, mais rien pour le ralentir ou l’empêcher de performer, observe son entraîneur chez les Gaulois, Jean-Philippe Sansfaçon. Il a appris à naviguer à travers ça. »