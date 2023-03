Nuageux et un peu frais, en attendant la pluie dès vendredi

Même si les nuages seront plus présents, mardi, il n’y aura pas de précipitations dans le sud et le centre du Québec, en attendant un gros système dépressionnaire qui amènera beaucoup de pluie dans son sillage, pour vendredi et samedi.

Ainsi, jusqu’à 25 millimètres de pluie sont attendus entre vendredi et samedi dans le Grand Montréal et un peu moins dans la région de Québec et ses environs où la pluie sera mélangée à de la neige dans les secteurs du nord.

En attendant, Environnement Canada prévoit pour mardi une alternance de soleil et de nuages dans le sud et le centre de la province où les températures seront légèrement à la baisse, donnant une sensation de froid notamment en matinée.

Les nuages seront encore plus denses et plus lourds dans les secteurs de l’est du Québec où des averses de neige sans accumulations sont à prévoir notamment dans certains endroits du Bas-Saint-Laurent et de la pointe gaspésienne.

Le reste de la semaine s’annonce plutôt ensoleillé avec quelques nuages passagers, alors que le mercure sera à la hausse dans le sud où les températures pourraient atteindre 8 degrés à Montréal et en Estrie, mercredi, selon les prévisions de l’agence fédérale.