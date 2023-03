Remparts: inspirés par Michael Jordan

Aucun joueur des Remparts n’était au monde lorsque Michael Jordan a fait la pluie et le beau temps avec les Bulls de Chicago. Ils ont toutefois presque tous regardé le documentaire The Last Dance, relatant la conquête de l’équipe en 1997-1998, et ils comptent s’en inspirer à partir de vendredi, alors que les séries débuteront officiellement dans la LHJMQ.

À l’image des Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman et Steve Kerr de cette époque, Théo Rochette, Zachary Bolduc, Nathan Gaucher, James Malatesta, Nicolas Savoie, Justin Robidas et compagnie savent qu’il s’agit de la dernière chance d’accomplir quelque chose d’important avec le groupe en place. Plusieurs joueurs feront le saut dans les rangs professionnels l’an prochain alors que d’autres seront troqués à d’autres formations lors de la période estivale.

Forts d’une deuxième saison consécutive lors de laquelle ils ont terminé au premier rang du classement général, les Remparts ont l’intention, cette année, de la conclure de la même façon que les Bulls de 1998 : avec le gros trophée de champions des séries.

« Beaucoup de gars ne seront plus ici l’an prochain. Tout le monde a cette énergie de dire : c’est notre dernière chance. On l’a mentionné, c’est notre last dance, comme les Bulls. Je pense que cette énergie va nous aider en séries », mentionnait Rochette mardi matin, après s’être vu remettre la coupe Budweiser, décernée au joueur par excellence des Remparts en saison régulière.

ÉLÉMENTS IMPORTANTS

Dans le cas de Rochette, il s’agit de la dernière danse à plusieurs niveaux. Sur le plan collectif, évidemment, il a décidé de revenir avec les Remparts comme joueur de 20 ans plutôt que de faire le saut chez les professionnels en Suisse, parce qu’il veut gagner la coupe du Président. Individuellement, les prochaines séries seront également déterminantes dans la suite de sa carrière et une bonne prestation en après-saison pourrait lui valoir un contrat avec une organisation de la LNH.

« Est-ce que j’ai l’impression que ces séries peuvent être déterminantes pour moi ? Oui. Est-ce que ça me préoccupe ? Non. Je sais pourquoi je suis ici et c’est pour gagner et je vais tout faire pour aider l’équipe, comme tout le monde dans le vestiaire. Si on gagne et que ça ne fonctionne pas pour moi [au niveau professionnel], ce sera tout de même objectif atteint. »

Lors des séries de l’an dernier, Rochette et son partenaire de trio Zachary Bolduc n’avaient pas joué à la hauteur de ce qu’ils sont en mesure de faire, et ils l’ont reconnu à plusieurs reprises.

« L’an dernier, j’essayais de me dire que ce n’était pas nouveau pour moi, mais ce l’était, reconnaît Bolduc. C’était ma première expérience en séries et presque ma première saison normale dans la LHJMQ. Cette année, je me sens d’attaque. Les gars sont prêts et, personnellement, j’arrive avec un état d’esprit différent. Je le vois comme une mission. »

Photos Stevens LeBlanc

PAS DE PRESSION

De son côté, Patrick Roy n’a pas l’intention d’ajouter une pression supplémentaire sur les épaules de ses deux dynamiques attaquants, qui ont tous deux atteint le plateau des 100 points cette saison

« Je n’en parlerai même pas. La raison pour laquelle on est allé chercher un gars comme Justin Robidas, c’est pour amener plus de profondeur en attaque. On pense qu’on va avoir besoin de nos quatre trios si on veut connaître du succès et on ne pourra pas se baser sur une seule ligne. »

Perçus comme négligés malgré leurs 109 points

Il est encore tôt et aucun match de séries n’a encore été disputé dans la LHJMQ, mais, déjà, les observateurs y vont de leurs prédictions et les Remparts sont rarement considérés comme les grands favoris pour remporter le trophée Gilles-Courteau.

Une observation qui est tout sauf scientifique nous a permis de constater que le Phœnix de Sherbrooke et les Olympiques de Gatineau semblent être les deux favoris, pour l’instant, pour remporter les grands honneurs.

Il semble que Zachary Bolduc ait fait le même constat. Questionné à savoir si le premier rang du classement général, ainsi que les intentions claires et avouées que toute l’organisation ne vise qu’une seule et unique chose, le gros trophée, ajoutait de la pression à l’interne, le numéro 15 a esquissé un sourire.

« Ça dépend à qui tu parles. Certains nous voient comme la quatrième équipe favorite [derrière Sherbrooke, Gatineau et Halifax]. Certaines personnes disent qu’on est une équipe strictement offensive », a d’abord lancé l’attaquant.

« On m’a dit ça récemment en entrevue et ça m’a fait rire parce qu’on est l’équipe qui a accordé le moins de buts cette année. Il faut en prendre et en laisser », a-t-il poursuivi.

EXPLOITER SES FORCES

Les doutes qui subsistent à l’endroit des Remparts résident notamment sur le jeu physique. Plusieurs estiment qu’une équipe comme Sherbrooke, par exemple, est plus taillée pour les séries en raison de sa robustesse. Encore là, Bolduc a des réserves.

« On a chacun nos forces. Oui, ils sont peut-être plus physiques, mais on est plus vites. L’important va être d’exploiter nos forces. Même si les équipes sont capables de nous frapper, on ne se laissera pas piler sur les pieds. On est capables de répondre. »

UN JOUR À LA FOIS

Photo Stevens LeBlanc

Mais bon, on est encore bien loin du trophée Gilles-Courteau et c’est le mot d’ordre pour Patrick Roy.

« Notre groupe est conscient de la situation et c’est ce qu’ils disent depuis le début, il ne faut jamais être trop haut ni trop bas dans nos émotions et garder la même concentration, match après match.

« On a peut-être plus d’expérience cette année et on sait que chaque match peut faire la différence. Notre approche est toujours la même : un match à la fois. »