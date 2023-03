Simon Gagné: mettre à profit un parcours éclatant

De retour depuis l’an dernier chez les Remparts, où tout a commencé pour cet ex-joueur étoile de la LNH, Simon Gagné a l’impression de boucler la boucle et d’avoir la chance de mettre à profit le parcours accompli.

Après une fructueuse carrière chez les Flyers de Philadelphie, avec le Lightning de Tampa Bay, les Kings de Los Angeles et les Bruins de Boston, Simon Gagné a pris sa retraite du hockey professionnel il y a bientôt huit ans.

Puis en juillet 2022, il a été nommé entraîneur adjoint et directeur général adjoint des Remparts. Il est considéré comme celui qui remplacera Patrick Roy à la tête de l’équipe, lorsque celui-ci annoncera son départ.

Pour Simon Gagné, ce nouveau travail représente, depuis bientôt un an, une belle occasion de redonner.

« Vraiment, c’est ici que ça a commencé pour moi, de croire à la Ligue nationale, raconte le hockeyeur. Avant ça, oui, ça allait bien dans le hockey mineur, mais la LNH, c’était un rêve que je ne croyais pas possible. Je l’ai réalisé vraiment avec les Remparts de Québec, alors, ça fait drôle de revenir ici et que ce soit un petit peu le même monde pareil. »

Le destin

Lorsqu’il avait 16 ans, Simon Gagné appréhendait les rumeurs de déménagement des Harfangs de Beauport, où il évoluait, à Lewiston dans le Maine.

« Je m’en souviens comme si c’était hier, raconte-t-il. D’avoir été repêché à Québec par les Harfangs, j’étais super content, mais là, même pas un an après, on parlait de Lewiston. »

C’était jusqu’à ce qu’un groupe de gens d’affaires, qui tenait à garder l’équipe à Québec, se manifeste. Jacques Tanguay, Patrick Roy et Michel Cadrin s’étaient portés acquéreurs de ce qui allait devenir les Remparts de Québec.

Des années plus tard, ce sont à nouveau Jacques Tanguay et Patrick Roy qui ont changé son destin en le recrutant dans son rôle actuel.

Il faut dire que Simon Gagné a chaussé des patins quasiment en même temps qu’il a appris à marcher, un peu avant ses deux ans.

« Ç’a commencé dans la maison, dans le sous-sol, où heureusement il y avait plein de tapis, je mettais mon gilet des Nordiques avec des patins. »

Son père, son meilleur ami

Son père, Pierre, policier à Sainte-Foy, qui avait évolué comme joueur de hockey dans la ligue américaine, considérait que son fils allait ainsi renforcer ses chevilles en attendant d’embarquer sur la patinoire une fois l’hiver arrivé.

« Mon père avait fait une première petite patinoire sur la galerie, et après c’est devenu une grande patinoire dans la cour », se souvient-il.

Simon Gagné a souvent parlé de ce père qui était son meilleur ami et qui lui manque beaucoup. Il est parti trop tôt, à 68 ans, foudroyé par la maladie.

C’est d’ailleurs lors d’une longue conversation avec lui, peu avant son décès, le 26 décembre 2014, qu’il a décidé de prendre sa retraite de la LNH.

« Mon père a été là du début à la fin de ma carrière de hockey, je ne me voyais pas continuer sans lui. On a pris la décision ensemble. »

Simon Gagné n’a jamais regretté son départ. Ce qui lui a manqué le plus, c’est la camaraderie avec les autres joueurs, mais qu’il parvient à retrouver dans une ligue qu’il a lancée à Québec, avec d’autres joueurs à la retraite.

Le hockeyeur et son épouse, Karine, ont trois enfants. Son fils, Matthew, qui aura bientôt 14 ans, évolue dans le Bantam AAA, à son rythme et selon sa volonté, dit celui qui est soucieux de ne lui imposer aucune pression. Il a été son entraîneur pendant plusieurs années et assiste au plus de matchs possible.

Crise dans le hockey

Concernant les nombreuses allégations d’agressions et de violences au hockey, qui circulent abondamment ces derniers mois, Simon Gagné dit avoir été surpris et attristé.

« J’ai été chanceux, je n’ai pas vécu ça, je ne l’ai pas fait vivre non plus, c’était peut-être limite, des fois, mais on n’a jamais franchi la ligne et il n’y a pas eu d’agressions sexuelles. »

Il trouve dommage aussi que l’image du hockey soit ainsi entachée alors que « ce n’est pas ce qui se passe présentement, assure-t-il. On a parlé à nos joueurs pour savoir comment ils font les initiations, et ne font pas ce genre de choses. »

Pour en revenir aux Remparts et à la suite des choses, Simon Gagné prévoit s’assoir avec MM. Roy et Tanguay à l’issue « de cette belle année qui n’est pas terminée » afin d’en discuter.

« Ça va bien, j’aime ça à date, j’y vais jour après jour, je continue d’avancer dans ce plan-là, sans trop regarder en avant », dit-il.

Il est flatté de savoir que ses collègues le voient comme le successeur, mais il vit dans le moment présent, fidèle à son habitude, ce qui l’a très bien servi jusqu’à maintenant.