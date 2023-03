Simon Kean est encore dans les plans

Yan Pellerin a fait réagir la semaine dernière, quand il a affirmé être prêt à offrir 100 000 $ à Simon Kean pour un affrontement contre Alexis Barrière.

Le collègue du «Journal de Montréal» Mathieu Boulay a raconté cette affaire dans sa chronique du 21 mars, quelques jours avant la victoire par K.-O. de Kean (23-1-0, 22 K.-O.) sur l’Américain Eric Molina (29-9-0, 21 K.-O.).

Les deux pugilistes de la Belle Province ne sont pas au même stade de leur carrière, puisque Kean vient de s’ouvrir des portes pour un combat d’envergure internationale.

«Barrière est nouveau dans l’industrie, il a des croûtes à manger avant de se retrouver dans le même ring que Simon. Je comprends pourquoi son promoteur a fait cette sortie, je pense qu’il a du mal à vendre des billets. On a d’autres chats à fouetter de notre côté», avait d’ailleurs déclaré le promoteur de Kean et président d'Eye of the Tiger Management [EOTTM], Camille Estephan, après la victoire de son boxeur.

Pellerin, le président de New Era Fighting, est revenu sur sa proposition.

«Je n’ai absolument rien contre Simon Kean. J’espère qu’il ne m’en tient pas rigueur. Je fais de la promotion, a-t-il dit. Je crois sincèrement que nous sommes en meilleure posture pour battre Simon Kean qu’ils le pensent. Si ma sortie peut inciter Camille à finalement tenir ce combat-là et le produire, je suis très ouvert d’aller le faire chez EOTTM. Je crois en mon boxeur à ce point-là!»

«Je crois même que ce combat pourrait même se transformer en deux ou trois combats, a poursuivi Pellerin. Ça peut être payant pour tout le monde, mais surtout pour les boxeurs. J’invite Camille à y réfléchir sérieusement.»