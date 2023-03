Tout ce que vous voulez savoir sur Robert Redford : une biographie complète sur la grande star de Hollywood

Le célèbre acteur américain Robert Redford qui a remporté les plus prestigieuses récompenses pour ses performances d'acteur, réalisateur et producteur de films hollywoodiens a connu la gloire grâce à son parcours digne des géants du cinéma. Dans son imposante biographie, qui a récemment été traduite en français, l’auteur Michael Feeney Callan nous fait découvrir un homme complexe, souvent en contradiction avec lui-même, qui a aussi connus des difficultés personnelles éprouvantes, mais qui s’est totalement dédié à sa carrière.

Il fallait quelqu’un à la hauteur pour écrire la biographie d’un des plus grands de l’histoire du cinéma américain et c’est l’auteur et cinéaste irlandais, Michael Feeney Callan, qui s’est prêté au jeu. Il a mis pas moins de 15 ans en recherche et en écriture pour arriver à réaliser sa biographie sur Robert Redford. De plus, il a réussi a obtenir la collaboration du célèbre acteur qui a accepté de participer à sa biographie en se rendant chez lui en Irlande afin de répondre aux interrogations du biographe. Son travail a d’ailleurs été récompensé, puisque l’écrivain s’est mérité le Prix littéraire du Festival de Deauville pour son œuvre sur Robert Redford. C’est que la biographie qui fait près de 800 pages est très étoffée et riche en précisions, tant sur l’homme que son parcours.

Courtoisie

D’emblée, on comprend que Redford, qui a débuté dans la vie très modestement, était habité par de grandes aspirations.

Né en 1936, il est le fils d’un laitier. Il passera son enfance dans une petite maison à Santa Monica sur la côte californienne et dès son jeune âge, il aspire à une vie meilleure, riche en ambitions. On reconnaît vite à l’école son tempérament rebelle et agité. D’ailleurs, il s’intéresse peu aux études et se concentre sur le sport. Il décrochera une bourse pour son jeu au baseball ce qui lui permettra de poursuivre ses études à l’Université du Colorado.

Outre le sport, le jeune Redford est aussi intéressé par l’art. Après avoir multiplié les petits boulots, le jeune homme aux origines irlandaises, écossaises et françaises aura suffisamment d’économies pour se rendre à Paris pour assouvir sa passion pour la peinture. Il décidera de s’inscrire aux Beaux-arts, même s’il peine à joindre les deux bouts partageant un modeste appartement avec d'autres étudiants. Il en profitera pour découvrir d’autres pays d’Europe. Faute d’argent, il se verra obligé de rentrer aux États-Unis. C’est à New York qu’il décidera de s’installer. Après avoir tenté sa chance en tant que décorateur, il entamera des études en art dramatique.

L’icône hollywoodienne

Bien qu’il fera ses débuts au théâtre dans la vingtaine, c’est le cinéma qui lui portera chance.

À force de travail, il décrochera une foule de rôles le menant à jouer dans une cinquantaine de films. En plus d’avoir réalisé une dizaine de films, on pense à, Des gens comme les autres qui a lancé sa carrière en tant que réalisateur, il a également interprété différents rôles dans une vingtaine de séries télévisées.

C’est après la sortie du film, Butch Cassidy qu’il est reconnu en tant que vedette internationale. On se souviendra de ses films à succès tels que, Les Hommes du président, L'Arnaque, Gatsby le magnifique et L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux.

Mais, il le dira lui-même, que c’est en 1985, lorsqu’il partage la vedette avec Meryl Streep dans le film multi-oscarisé Out of Africa (Souvenirs d’Afrique) que sa carrière prendra un nouveau virage.

Collection Christophel / RnB

Au fil de sa carrière, il aura la chance de tourner aux côtés de plusieurs grands noms du cinéma, on pense à Marlon Brando, Jane Fonda, Dustin Hoffman ou encore Paul Newman.

La légende hollywoodienne travaillera avec Brad Pitt en tant que réalisateur dans le film, Et au milieu coule une rivière. Quelques années plus tard, c’est le film Proposition indécente sorti en 1993, où il donne la réplique à Demi Moore qui fera jaser tout Hollywood.

On comprend par le biais de son livre que c’est sa grande détermination qui est à l’origine de ses succès. Ces enfants disent de lui qu’il s’agit de l’homme le plus déterminé qu’ils connaissent.

Conviction et contradictions

L'homme qui a marqué l'histoire du cinéma est également à l’origine de la création, du Sundance Film Festival une référence du jeune cinéma américain indépendant.

C’est là que débutent quelques contradictions significatives sur Redford.

Parmi les nombreuses contradictions qu’a cerné l’auteur dans son livre, on note la grande ferveur de Redford pour le cinéma d’auteur et le cinéma indépendant Ce qui ne l’empêchera pas de finalement signer des accords avec Disney et Netflix.

Il est également un grand défenseur de l’environnement, il est d’ailleurs membre de l'organisation Green Cross International ce qui ne l’empêchera pas d’accepter du financement provenant des Émirats arabes unis qui sont en contradiction avec ses valeurs.

Parallèlement à la vie d’Hollywood, il est un amoureux des grands espaces. Il achètera un premier terrain dans l’Utah pour ensuite créer son domaine et une station de ski.

Si sa carrière a occupé, la plupart du temps, la première place, il a néanmoins eu quatre enfants avec sa femme, Lola Van Wagenen, avec qui il a divorcé depuis.

La chance, sur le plan personnel, n’a pas toujours été au rendez-vous. Son premier enfant, Scott, est mort à l’âge de cinq mois. Il a récemment perdu son fils David en 2020 décédé des suites d’un cancer. Il s’est ensuite remarié avec Sybille Szaggars, une artiste peintre.

Aujourd’hui, l’acteur de 86 ans vit retiré du monde avec ses proches dans sa maison, son havre de paix. C’est maintenant tout ce qui est essentiel pour lui.

Parmi les nombreux prix, nominations et distinctions dont il a fait l’objet, on retient :

- En 1966, il reçoit un Golden Globe pour la révélation de l’année pour Daisy Clover.

- En 1981, il gagne l’Oscar du meilleur réalisateur pour Des gens comme les autres.

- En 2002, il obtient un Oscar d’honneur pour son inspiration aux cinéastes indépendants.

- En 2010, il est reçu Chevalier de la Légion d'honneur par le président Nicolas Sarkozy.

- En 2016, Il reçoit la médaille présidentielle de la Liberté par le président Barack Obama.

- En 2019, il se mérite un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Robert Redford : une biographie

Michael Feeney Callan

Éditions La Trace

765 pages