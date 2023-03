10 questions pour une décennie de carrière pour Les sœurs Boulay

Les sœurs Boulay célèbrent cette semaine leurs 10 ans de carrière. Pour l’occasion, elles ont concocté une vidéo musicale composée d’images d’archives des dix dernières années avec comme trame musicale leur chanson Laisse aller la vie. Le Journal leur a posé 10 questions pour l’occasion.

Photo fournie par William Arcand

Les filles, racontez-moi un souvenir de votre victoire aux Francouvertes en 2012.

Mélanie : « On est restées premières tout au long de la compétition, mais chaque fois, c’était une surprise. Nous, tout ce qu’on voulait, c’était juste de ne pas être dernières (rires). »

Stéphanie : « Tout au long de la compétition, on était juste toutes les deux avec notre micro et on se faisait dire : ne faites pas cela, c’est casse-cou, les gens vont parler pendant que vous chantez ! Mais on avait confiance, on avait du front tout le tour de la tête et cela a marché. »

Photo d'archives, Michel Pinault

Racontez-moi un moment charnière dans votre carrière ?

Stéphanie : « Le moment où on a décidé de devenir un duo. Les gens nous disaient qu’on devrait chanter ensemble, mais au début, on voulait chanter chacune de notre côté. Puis un jour, en voiture, en pleine tempête de neige, on a eu une très forte intuition qu’on devait le faire. Cela fait maintenant 12 ans, un peu avant les Francouvertes. »

Quelle est votre première chanson qui a été significative ?

Toutes les deux : « Lola, car c’est la première chanson qu’on a écrite ensemble dans la cuisine de notre appart. C’est à partir de ce moment que le son des sœurs Boulay s’est défini. »

L’un de vos spectacles les plus mémorables ?

Stéphanie : « Les Francofolies de Montréal sur la grosse scène avec nos invités, le 19 juin 2015. On avait le trac et nos invités nous impressionnaient vraiment. Il y avait Daniel Lavoie, Fred Fortin et Paul Daraîche. On n’en revenait pas que tous ces gens soient devant nous pour nous écouter jouer. »

Photo d'archives, Agence QMI

L’une des plus grandes surprises de votre carrière ?

Mélanie : « Le moment où on a chanté avec Richard Desjardins sur scène, car c’est notre idole numéro 1 depuis toujours. C’était surréel. C’était lors d’un spectacle au FME en 2017, car nous avions participé à un album de reprises de chansons de Desjardins. On a chanté J’ai couché dans mon char avec lui. »

Photo d'archives, Agence QMI

Quelle collaboration avec un artiste a été particulièrement marquante ?

Stéphanie : « Lors d’un spectacle de Martha Wainwright à Halifax, elle nous a demandé de chanter avec elle la chanson Mon corps d’Ariane Moffatt sans qu’on soit préparées. On s’est greffées à son énergie qui est plus hippie que la nôtre et ce fut magique ! »

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Le nombre d’albums lancés et d’albums vendus en 10 ans ?

Toutes les deux : « Nous avions vendu plus de 100 000 albums en 2017, alors on dirait autour de 120 000 copies. Nous avons lancé quatre albums (Le poids des confettis en 2012, La mort des étoiles en 2019, 4488 de l’Amour en 2015 et Échapper à la nuit en 2022) et un mini-album (Lendemains en 2016). »

Mélanie, qu’est-ce que le fait de devenir maman a changé dans votre duo ?

Mélanie : « Mon temps, inévitablement (rires). On a, à ce point de notre carrière, le grand luxe de pouvoir plus choisir ce qu’on fait, ce qui me laisse du temps à la maison avec mes enfants, qui sont petits en ce moment. Il faut que je partage ma tête en deux. Il y a la charge mentale de ma vie de maman et ma carrière. »

Décrivez-moi votre évolution musicale en 10 ans ?

Stéphanie : « On a commencé plus fleur bleue et on est devenues femmes. Nous sommes moins candides, mais plus assumées. Le son s’est raffiné et l’écriture des textes aussi ; avant c’était plus garroché et plus “québécois”, maintenant c’est plus lyrique. »

Que faites-vous pour souligner vos dix ans de carrière ?

Toutes les deux : « On a demandé aux gens de nous écrire pour nous rappeler des souvenirs en lien avec notre musique. Les gens nous racontent des tranches de vie, des accouchements, des peines d’amour, des moments où notre musique a été importante pour eux. C’est le fun de se faire rappeler que le premier album a été marquant pour nous et pour les gens. »

Les sœurs Boulay proposent Échapper à la nuit, un spectacle et une tournée revisitant leurs dix années de carrière. Elles seront de passage au Grand Théâtre de Québec le 13 octobre et au MTelus à Montréal le 9 novembre. Les billets sont déjà en vente.