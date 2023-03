DEMANCHE (née Caron)

Jacqueline



Le 24 mars 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Jacqueline Caron, épouse de feu Raymond Demanche et mère de feu Daniel Demanche.Elle laisse dans le deuil ses filles Diane (Bruno), Chantal (Julie) et Lynn (Benoît), ses petits-fils Gabriel (Aurélie), Dominik (Mélanie) et Charles-Antoine, ses arrière-petits-enfants Vivianne et Bastien, son beau-frère Laurent, ses belles-soeurs Denise et Suzanne (Donald) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 avril de 14h à 17h, de 19h à 21h ainsi que le lundi 3 avril à compter de 12h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le lundi 3 avril à 14h en la cocathédrale St-Antoine-de-Padoue (angle chemin Chambly et St-Charles, Longueuil).La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la résidence Laurier-Victoria pour l'atmosphère chaleureuse et les bons soins prodigués.Pour ceux qui le désirent, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.