LAFLEUR, Francine



À St-Jérôme, le 15 mars 2023, à l'âge de 59 ans, est décédée Francine Lafleur, fille de feu Richard Lafleur et de Marie-Paule Desrosiers.Elle laisse dans le deuil son époux Daniel Bélanger, ses filles Isabelle et Caroline, ses petits-enfants Ezechiel, Rebecca, Auréliane et Rosalie, ses frères Normand et Stéphane et ses soeurs Chantal et Christiane ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces parents et amis.La famille recevra les condoléances aux17745 RUE VICTORMIRABELle samedi 8 avril de 9h à 12h. Les funérailles y auront lieu à 11h.