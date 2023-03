VILLENEUVE, Réjean



De Laval, le 23 mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Réjean Villeneuve, veuf de madame Fleurette Allard et conjoint de fait de madame Stella Dionne.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (Raymond) et Stéphane (Chantal), ses petits-enfants Andréanne (Dominic), Alexandra, William (Julie) et Laurie, son arrière-petit-fils Charles-Olivier, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h au418 BOULEVARD LABELLE, ROSEMÈREwww.salonsfunerairesguay.comLes funérailles auront lieu ce même jour à 16h au salon et seront disponibles en webdiffusion.Vos sympathies peuvent se traduire par des dons à Diabète Québec.