MORIN, Jean-Yves

À Montréal, le 24 mars 2023, à l'âge de 61 ans, est décédé Jean-Yves Morin, fils de feu Ghislain Morin et de feu Jeanne Laflamme.Il laisse dans le deuil son frère Gilles, ses soeurs Louisette (Yves), Mireille (Stéphane) et Mona, ses neveux Philipe et Danick, sa nièce Bianka ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 1er avril 2023 à 11h en l'église Saint-Esprit-de-Rosemont (2851, rue Masson, angle 6e Avenue).Vous pouvez transmettre vos condoléances à l'attention de la famille Morin à l'adresse courriel suivante:Direction funéraire :5359, BOUL. SAINT-MICHEL/MASSONT : 514 721-4925