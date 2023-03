BIGRAS, Aimé



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Aimé Bigras, époux de feu Thérèse Locas Bigras, de Mirabel (Ste-Scholastique) survenu le 25 mars 2023, à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil ses filles : Chantal (Normand), Martine (Dominic) et Guylaine (feu Patrick), son fils feu Patrick, ses dix petits-enfants et ses cinq arrière-petits-enfants.Il laisse également ses soeurs et frères, ses belles-soeurs, beaux-frères, nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à la Salle paroissiale de Ste-Scholastique, le vendredi 31 mars 14h à 17h et de 18h30 à 21h.La famille recevra également les condoléances le samedi 1er avril dès midi en l'église de Ste-Scholastique, suivies des funérailles à 13h et de l'inhumation au cimetière de St-Hermas.147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHELa famille tient à remercier toutes les personnes qui ont apporté des soins et du soutien auprès de lui et sa famille proche.