DESJARDINS, Claire



À Sainte-Thérèse, le 27 mars 2023, à l'âge de, est décédée Mme Claire Desjardins, fille de feu Marius Desjardins et feu Elisabeth Dubois.Elle laisse dans le deuil ses soeurs, Céline et Georgette, ses neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 31 mars de 9h30 à 11h au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même vendredi 31 mars à 11h en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.