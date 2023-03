DESROCHES, Fernand



À Châteauguay, le 24 mars 2023, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Fernand Desroches, époux de Mme Simonne Valois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants feu Jean-Claude (Catherine), Robert (Francine), Pierrette, Jacqueline, feu Denis, Richard (Johanne), Bernard (Carole) et Michel (Claudine), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 31 mars entre 9h30 et 13h, suivi des funérailles en l'église Saint-Joachim de Châteauguay à 13h.En guise de témoignage, la famille vous invite à effectuer un don à la Fondation Anna Laberge.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel de l'hôpital Anna Laberge pour leurs bons soins.