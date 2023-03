DUMOUCHEL, Yvette

née Vaillancourt



À St-Anicet, le mardi 28 mars 2023, à l'âge de, est décédée Yvette Dumouchel née Vaillancourt, épouse de feu Donat Dumouchel.Elle laisse dans le deuil son fils Serge (Chantal), son petit-fils Kevin (Jessyka), ses arrière-petits-enfants Thomas, Robby, Rose-Abelle et Léa-Rose ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 31 mars 2023 de 19h à 21h, et le samedi 1er avril 2023 de 9h à 10h30 au salon funéraire1580 ROUTE 132SAINT-ANICET, QC450-264-5331Les funérailles auront lieu le samedi 1er avril 2023 à 11h à l'église de Saint-Anicet. Inhumation au cimetière de Saint-Antoine Abbé.