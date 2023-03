POLIQUIN, Rita (née Soulières)



À Montréal, le 17 mars 2023, à l'âge deest décédée Rita Soulières. Elle rejoint son époux Hervé Poliquin et son fils Ronald ainsi que ses deux brus Maryse et Marielle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Normand, Jean-Marc (Line), Carole, ses sept petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que plusieurs amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 22 avril 2023 de 10h à 12h45 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, Montréal.Les funérailles auront lieu le samedi 22 avril 2023 à 13h30 en l'église St-Enfants-Jésus au 5039, Sainte-Dominique, Montréal, H2T 1V1.