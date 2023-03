CAISSY, Louisa



Le 21 mars 2023, à l'âge de 83 ans est décédée madame Louisa Caissy, épouse de feu Georges Cyr.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain, Mylène, Dominic (Geneviève) et ses petits-enfants Ludovic, Aurélie, Evelyne, Ariane et Magalie.Elle laisse également dans le deuil son frère Normand (Lyse), ses soeurs Roselyne (Claude) et Liliane (Gilles), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC, J3E 1W7Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 7 avril 2023 de 15h à 21h ainsi que le samedi 8 avril 2023 dès 9h. Une cérémonie suivra à 14h au salon.