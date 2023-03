900 M$ US pour les Sénateurs

Gary Bettman l’a fait comprendre lors de sa visite à Ottawa en début de semaine. Les Sénateurs vont être vendus d’ici la fin de l’été. Et quelqu’un va payer 900 millions US pour une équipe qui devra sans doute investir un autre milliard pour construire un nouveau stade au centre-ville du Big Village.

J’entends tout plein de gens pleurer ou se révolter. Ben voyons donc, les Sénateurs ne valent pas 900 millions ! Y a pas un cave qui va payer plus d’un milliard canadien pour jouer dans un petit marché comme Ottawa. En plus, en devant doubler la mise pour avoir un aréna dans un endroit décent. Faut être malade en l’air !

J’ai des petites nouvelles pour eux. La valeur d’un objet ou d’un service n’est pas déterminée par le gros bon sens des gens ordinaires. La valeur est fixée par ce qu’un investisseur est prêt à payer. Et la valeur réelle de ce qu’on vend est également le prix que ça coûterait pour le remplacer.

UN MILLIARD POUR LES NORDIQUES

Si on avait demandé à Jean-Paul L’Allier, l’ancien maire de Québec, quelle était la valeur des Nordiques de Québec, il aurait répondu 75 millions US. C’est le prix payé pour les déménager au Colorado où ils ont gagné quelques Coupe Stanley.

Jacques Parizeau a dû faire la même erreur d’appréciation. Et les Nordiques sont partis.

Il aurait fallu leur expliquer que la valeur de remplacement des Nordiques finirait pas atteindre 900 millions US. Minimum. Et que même à un milliard, rien ne garantit encore que Gary Bettman dirait oui.

Pour bien comprendre, pensez à votre Totoya 2019. À peu près 50 000 kilomètres à l’odomètre. Vous l’avez payé 32 000 $. Avec la dépréciation et l’usure, malgré un bon marché de la voiture usagée, vous pourriez en tirer 12 000 $ si vous décidiez de la revendre. Même si elle roule encore bien et que vous l’avez bien entretenue.

Donc, sa valeur est de 12 000 $ sur le marché.

Mais pour vous, quelle est la valeur de remplacement pour obtenir sensiblement le même confort et la même fiabilité ?

Vous avez compris. À peu près 50 000 $.

LE CF MONTRÉAL... LA VRAIE VALEUR ?

Les Expos sont partis. Et Montréal n’a pas cessé de péricliter depuis leur départ. Je suis prêt à ne faire aucun lien de cause à effet. Sauf que les Expos ont quitté parce que le marché de Montréal n’avait plus la profondeur nécessaire pour les maintenir dans la métropole. Ou plutôt dans l’ancienne métropole devenue un champ de mines.

Les propriétaires des Expos, Claude Brochu en tête, ont obtenu des pinottes pour leur magnifique propriété. Mais quelle est maintenant la valeur de remplacement des Expos ? Steven Bronfman a tenté de ramener au moins un demi-club. Et à la dernière minute, le commissaire lui a fait dans les mains.

La valeur de remplacement devient donc infinie. On ne sait plus.

C’est pour cette raison qu’on doit prendre soin du CF Montréal. Montréal a hérité d’une équipe dans la Major Soccer League grâce aux sous et à la passion de Joey Saputo. La MLS est la ligue professionnelle qui progresse le plus aux États-Unis. La valeur actuelle du CF atteint maintenant les centaines de millions.

Mais si Valérie Plante perdait l’équipe à force d’écœurer le propriétaire, quelle serait la valeur de remplacement d’une équipe dans la MSL ?

Vous êtes capable maintenant d’imaginer une réponse.

LE BRIO DE BETTMAN

Gary Bettman fait rager les Québécois. Mais force est d’admettre qu’il est brillant et rusé.

En obtenant 750 millions US pour le Kraken de Seattle, une équipe d’expansion, Bettman établissait un nouveau prix de base. Si un bout de papier vaut 750 millions US, alors que vaut une vraie organisation et une bonne équipe en ascension ?

Mais si l’équipe du Big Village vaut 900 millions, alors ce sera la valeur de toute équipe qui pourrait être mise en vente. Ne vous trompez pas, même les Coyotes de l’Arizona vont aller chercher leur milliard. Je suis convaincu que c’est la ligue qui va les racheter pour établir le prix de la revente. Gary Bettman va garder le contrôle absolu.

Fait que surveillez bien l’entretien de votre Santa Fe. Un changement d’huile à 96 $ canadiens, avez-vous une idée de ce que vous allez sauver dans quatre ans ?

Les Harvey-Pinard

J’adore Rafaël Harvey-Pinard et j’aime autant sa sœur Katherine qui vient de compléter une très belle biographie de Kim Clavel.

Les Harvey-Pinard représentent un cas rarissime dans le hockey et le journalisme. Katherine a obtenu sa permanence à La Presse à peu près en même temps que son frère a gagné la garantie d’être du grand club l’an prochain.

UN PRÉCÉDENT ?

J’ai offert à Katherine d’écrire la bio de son frère pour la collection Raconte-moi. Elle a refusé en disant qu’elle se sentirait mal à l’aise. Et son journal lui interdit d’écrire à propos de son frère.

Je cherche dans mes souvenirs l’exemple d’un journaliste écrivant sur son frère ou sa sœur dans un grand média. Guy Fournier n’a jamais écrit une critique d’un film de son frère Claude. Même si Deux femmes en or en aurait mérité plus d’une.

Je cherche... je cherche encore. Jean Bouchard à Sept-Jours n’a jamais écrit sur son frère Pierre. Doit bien y avoir un précédent...

DANS LE CALEPIN – Rafaël Harvey-Pinard a dû surmonter deux handicaps majeurs pour mériter un poste avec le Canadien. Il est petit et il est francophone.