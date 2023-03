CARRIÈRE, née GAGNON

Géraldine



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Géraldine Gagnon Carrière, le 24 mars 2023, à l'âge de 84 ans.Épouse de feu André Carrière, elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Robert "John" (Christine Brideau), Suzanne (Sandro), ses petites-filles Rachel Ravazzano (Eric Ferrao) et Lauren Ravazzano (Andrew Waugh) et son arrière-petite-fille Giannina "Gigi" Ferrao ainsi que nombreux parents et amis.Une célébration de sa vie aura lieu à la résidence funéraire :222 AUTOROUTE 20, POINTE-CLAIREsamedi le 1er avril de 13:00 à 15:00 suivie d'une messe dans la chapelle du salon à 15:00.