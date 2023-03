«Aladdin»: La magie de Disney opère sur scène

Grandiose, pétaradante, spectaculaire et franchement magique : la comédie musicale Aladdin exauce tous nos vœux en posant son tapis volant à Montréal cette semaine.

On connaît l’histoire d’Aladdin, telle que racontée par le géant Disney. On a vu le film d’animation de 1992, comme celui en prises de vues réelles lancé en 2019. Pourtant, on porte une lumière et un regard différents sur ce récit avec la comédie musicale, présentée à la Place des Arts jusqu’à dimanche.

Photo courtoisie Deen van Meer

Les grandes lignes du récit demeurent les mêmes : on y suit le personnage-titre, gentil voyou au cœur d’or, qui s’éprend d’une princesse digne des contes des mille et une nuits. Pour tenter de la conquérir, il fera appel à un génie, coincé dans une lampe depuis des milliers d’années et capable d’exaucer trois de ses vœux les plus chers.

Mais cette fois-ci, esprit de Broadway oblige, l’intrigue est baignée de numéros musicaux à grand déploiement, de chorégraphies époustouflantes et de tonnes de paillettes scintillantes pour mieux nous transporter dans les dunes d’Agrabah. Et ça, ça fait le plus grand bien, surtout avec la morosité – et le froid – de l’hiver qui semble refuser de céder sa place au printemps.

Photo courtoisie Deen van Meer

Charisme et candeur

On tombe donc aisément sous le charme du jeune Adi Roy, incarnant ici toute la candeur, la naïveté et la vivacité que commande le rôle d’Aladdin. Très en forme vocalement, il insuffle au personnage une profondeur supplémentaire – insoupçonnée, même – notamment au fil de la très touchante Proud of Your Boy.

Mais la star du spectacle, c’est indubitablement Marcus M. Martin, fabuleux et hilarant génie aux prouesses vocales impressionnantes. Il nous fait oublier, le temps d’une soirée, les incarnations précédentes du personnage. Oui, même celle de Robin Williams, dans la version animée.

Photo courtoisie Deen van Meer

Le numéro Friend Like Me, dont il tient fermement les rênes, vaut à lui seul le prix d’entrée. Évidemment, la chanson A Whole New World – célèbre séquence à bord du tapis volant – vient également soutirer maints « ooh » et des « aah » bien bruyants de la part du public émerveillé.

Le seul petit bémol remarqué lors de la première ? Un mauvais équilibrage du son nous a agacés, l’orchestre enterrant par moments les voix des interprètes sur scène lors des numéros musicaux. Mais rien pour miner notre plaisir, immense, de recevoir en plein visage cette bouffée de bonne humeur divine, rafraîchissante et franchement bienvenue.

La comédie musicale Aladdin est présentée à la Place des Arts de Montréal jusqu’à dimanche. Les représentations sont en anglais.