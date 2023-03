BONNIER, Jean-René



À Rigaud, le 22 mars 2023, à l'aube de ses 87 ans, est décédé Jean-René Bonnier, époux de Marie-Claude Quesnel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Brigitte (Sylvain), ses belles-filles Isabelle (Patrice), Julie (Dominique) et Marie-Eve (Guy), ses petits-enfants Frédéric (Valerie), Patricia (Maxime), Vincent (Coralie), William (Eve), Benjamin (Laurence), Zakary, Camay, Laurent et Maude, ses arrière-petits-enfants Raphaël, Flavie, Romy et les jumeaux à venir de Benjamin et Laurence.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux :RIGAUD - 450-451-4421www.aubryetfils.cale dimanche 2 avril 2023 de 11h à 15h.Des dons à la Fondation du Foyer de Rigaud seraient grandement appréciés.