CÔTE, Marthe



À Châteauguay, le 24 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Marthe Côte, épouse de feu M. Louis Côte.Elle laisse dans le deuil ses filles Monique (Claude Henripin), Diane, Denise (Robert Barbeau), Danielle (Daniel Sabourin), Johanne (Bernard Vallières) et Chantal (Marc Boucher), ses petits-enfants Jean-François (Geneviève), Michel (Tania), Marie-Lou (Jake), Stéphanie, Eric, Stéphane (Ives), Nicolas (Mireille), Isabelle (Gabriel), Virginie (Hugo), Janie (Maxime), Marc-Julien, Jordan et arrière-petits-enfants Marika, Naomie, Kéliane, Loic, Rosalie, Marion, Henri, Zacharie, William, Léonie et Mathilde. Elle laisse également sa soeur, ses frères, belles-soeurs, beaux-frères et de nombreux neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 31 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 1er avril de 9h à 10h30. Les funérailles suivront à 11h, en l'église Saint-Joachim (1 boul. D'Youville, Châteauguay). L'inhumation aura lieu au cimetière de la même paroisse après le service.