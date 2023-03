Bordel informatique: des économies annuelles de 100 M$ qui tardent à Québec

Québec a repoussé de deux ans l’opération de transfert des données des Québécois vers les nuages d’Amazon et de Microsoft, malgré les économies annuelles prévues de 100 millions $, en raison d’une résistance au changement dans les organisations gouvernementales.

En 2019, l’ex-président du Conseil du trésor, Christian Dubé, et le ministre délégué à la Transformation numérique de l’époque, Éric Caire, affirmaient que « d’ici trois ans » ils feraient des économies de 100 M$ annuellement en plaçant les informations des Québécois dans les nuages d’Amazon et Microsoft.

Un décret avait été publié pour que la consolidation des centres de données soit complétée d’ici le 31 mars 2023. Cette phase d’exécution devait coûter 155,9 M$.

Trois ans plus tard, seulement cinq organisations ont effectué leur transition numérique, alors qu’il y a au-dessus de 120 organismes et ministères.

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), Éric Caire, répète pourtant depuis des années que les centres de données actuels sont désuets et mettent les informations des Québécois à risque.

« La situation actuelle du Québec est à risque (...) Il y a des brèches de sécurité », avait-il affirmé en avril 2019 pour justifier le projet de consolidation.

Au total, Québec souhaitait éliminer rapidement les 457 centres de traitement informatique où sont hébergées nos données.

Nouveau décret

Mais en juin 2020, sans tambour ni trompette et au cœur des restrictions sanitaires liées à la pandémie, Québec a rédigé un second décret pour y inclure les réseaux de la santé et de l’éducation dans cette transformation.

L’enveloppe budgétaire est ainsi passée de 155,9 M$ à 324,3 M$.

Ce nouveau montant inclut la création d’un nuage québécois dans lequel se retrouveront 40 % des données, dites les plus sensibles.

Québec en a profité pour donner plus de temps à toutes les organisations, voyant que le délai initial ne serait pas respecté. Ils ont maintenant jusqu’au 31 décembre 2025 pour compléter cette transformation numérique.

Difficile

Le MCN estimait que la gestion du changement et la capacité des organisations à effectuer les travaux demandaient plus de temps. Idem pour l’apprentissage lié à l’utilisation de la technologie par les employés.

Le ministère ajoute que « la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine des technologies de l’information a un impact sur la livraison du projet ».

Selon des sources qui se sont confiées à notre Bureau parlementaire, plusieurs organismes qui sont très réticents aux changements pourraient ne pas respecter le nouveau décret.

« Le roulement et le manque de personnel retardent l’implantation », regrette une source près du dossier.

« Il s’agit de changements importants qui doivent être faits dans l’ordre pour susciter l’adhésion de tous », a affirmé la porte-parole du ministre Caire, Nathalie St-Pierre.

CONSOLIDATION DE CENTRES DE DONNÉES

57 % des travaux auraient été réalisés auprès des ministères et organismes

42 % en éducation

Seulement 11,4 % dans le réseau de la santé

5 organisations sur plus de 120 ont complété la transformation

Ministère du Tourisme

Bureau des audiences publiques sur l’environnement

Institut national des mines

Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Société du Grand Théâtre de Québec

Source : Ministère de la Cybersécurité et du Numérique