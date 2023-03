Championnat amateur féminin du Augusta National: tour de force à réaliser

Chaque printemps, depuis 2019, les Canadiennes vivent d’espoir en se présentant au Championnat amateur féminin du Augusta National. Après la Québécoise Brigitte Thibault et l’Ontarienne Savannah Grewal, c’est au tour de Monet Chun d’espérer. Comment peut-elle réussir à devenir la première représentante de l’unifolié à participer à la ronde finale du prestigieux tournoi ?

C’est la très grande question en lever de rideau de la quatrième édition, qui débute ce matin au club de golf Champions Retreat. Ce très difficile parcours en banlieue d’Augusta sert de qualification à la ronde ultime qui sera disputée sur les allées immaculées du Augusta National, samedi. Seul le top 30 y aura accès.

Les meilleures golfeuses amateurs au monde y participent. Bien qu’elle appartienne à l’élite et qu’elle ait mérité sa place, la mission de Chun est gigantesque.

Mais elle sait se démarquer sur les grandes scènes et sur les parcours compliqués de championnat. L’été dernier, elle s’est faufilée en grande finale de l’Omnium amateur féminin des États-Unis sur l’unique terrain controversé de Chambers Bay, sur la côte du Pacifique.

Ce même parcours jaunâtre et sauvage qui avait fait sacrer les pros lors du US Open de 2015 et reçu les critiques envenimées des téléspectateurs.

En avant des meilleures

Monet Chun y a réalisé un véritable fait d’armes en battant des golfeuses mieux classées qu’elle au classement mondial. Elle était finalement tombée au combat devant Saki Baba, en pleine possession de ses moyens. Il s’agit de l’une de ses plus grandes réalisations. Une véritable « cerise sur un sundae » comme elle l’a mentionné.

Bref, ses instructeurs, Matt Wilson et Salimah Mussani, lui reconnaissent son calme, sa combativité et sa capacité de se démarquer dans des conditions difficiles.

Elle sera bien servie à Champions Retreat, un parcours où il faut allier puissance, finesse et créativité. Il faut aussi savoir saisir les occasions. Sinon, c’est la porte de sortie.

« L’an passé, sans connaître l’endroit, j’espérais que tout se déroule bien pour Savannah, a indiqué l’entraîneuse-chef de la formation nationale féminine, Salimah Mussani, en entrevue avec Le Journal. Cette fois, je connais la bête. Je sais que Monet possède les capacités pour résister aux deux premières rondes. »

Respect du Plan de match

La principale intéressée ne se fait pas de soucis. Après une extraordinaire saison 2022, elle est débarquée positive à Augusta en début de semaine.

Si elle applique son plan de match à la lettre, on devrait pouvoir suivre une Canadienne en action samedi.

« Je dois livrer mes meilleures performances et ne pas trop m’en faire avec la scène, a signalé Chun avec zen lors d’un généreux entretien avec Le Journal.

« Je sais que ma maîtrise de mon jeu court pourra énormément m’aider, a ajouté la championne canadienne amateur en titre. S’il peut rester stable, je peux enregistrer de bons scores. Ce tournoi représente l’un des plus gros défis en carrière. »

Son instructeur personnel, Matt Wilson, voit en elle l’une des plus belles histoires du golf féminin au pays. Pour avoir enseigné dans le programme national, celui qui est maintenant au prestigieux club Baltusrol du New Jersey en a vu passer plus d’une.

« Elle réussit à trouver son confort dans les endroits qui rendent n’importe qui inconfortable. C’est une fille patiente qui n’est pas la spécialiste des coups d’éclat. Mais elle est constamment en maraude autour de la normale. Elle est très créative dans sa façon de voir les parcours, ce qui aide beaucoup, a-t-il expliqué en entrevue la semaine dernière.

« C’est pourquoi elle réussit bien sur les parcours difficiles où la normale est un bon score », a ajouté celui qui la croit capable de réaliser un autre coup de maître dans sa carrière.

Cadence à retrouver

Après une saison 2022 au-delà des attentes, Chun a cherché à retrouver sa cadence sur le circuit collégial américain depuis les Fêtes. Même si elle était habituée à afficher de meilleurs résultats, elle estime que son jeu est à point.

C’est que, depuis plusieurs mois, elle a ajouté de la vitesse à son élan pour gagner de précieuses verges. Un travail qui ne s’effectue pas en un claquement de doigts.

Mais un boulot nécessaire pour affronter les plus redoutables parcours d’Augusta et y réaliser son rêve.

4e CHAMPIONNAT AMATEUR FÉMININ DU AUGUSTA NATIONAL

D’aujourd’hui à samedi

Championne en titre : Anna Davis (États-Unis)

FORMAT

Tournoi de 54 trous

Couperet après 36 trous incluant le top 30

Ronde de pratique au Augusta National pour toutes les participantes le vendredi 31 mars

2 PARCOURS

Rondes 1 et 2 | Aujourd’hui, demain

Club de golf Champions Retreat Island Nine (aller) et Bluff Nine (retour)

Normale 72 | 6410 verges

Ronde finale | Samedi

Augusta National

Normale 72 | 6310 verges

COMPOSITION DU PLATEAU

72 golfeuses

› Championnes amatrices des États-Unis, britanniques et Asie-Pacifique

› Championnes juniores des États-Unis, britanniques et de la PGA d’Amérique

› Championnes du ANWA

› Top 30 du classement mondial amateur fin 2022

› Invitations spéciales du comité du ANWA

Monet Chun

22 ans | Richmond Hill, Ontario

Wolverines de l’Université du Michigan

1 re présence au tournoi

présence au tournoi 6 e saison sur l’équipe nationale amateur de Golf Canada

saison sur l’équipe nationale amateur de Golf Canada 107e rang du classement mondial amateur féminin

Saison NCAA 2022-2023 en cours :

9 tournois (26 rondes)

Meilleure performance : 9 e à la Classique intercollégiale Annnika

à la Classique intercollégiale Annnika 0 victoire | 1 top 10 | 4 tops 25 | 2 rondes sous 70 | 5 rondes sous la normale | Meilleure ronde 68 (-4) | +52 par rapport à la normale | Moyenne score : 73,73

2022 : Finaliste à l’Omnium amateur féminin des États-Unis | Gagnante du Championnat amateur féminin du Canada | Gagnante du Championnat de la conférence Big 10 (individuel) | 9e au Championnat amateur féminin North and South

2021 : 2e au Championnat amateur féminin d’Ontario | 11e au Championnat amateur féminin du Canada | 9e au Championnat de la conférence Big10

Rose Zhang

États-Unis | 19 ans

Classement mondial amateur : 1 re

Résultats à Augusta 2002 / 2021 / 2019 : 17 e / 3 e / 12 e

Collège : Cardinal Université Stanford

Cinq se veut le chiffre à retenir cette saison pour la meilleure golfeuse amateur au monde. C’est le nombre de victoires qu’elle revendique à rien de moins que ses sept sorties avec le College Cardinal en 2022-2023. Elle domine outrageusement, alors qu’elle a brisé la normale à 15 de ses 18 rondes en retranchant 56 coups à la normale. Elle conserve une moyenne de 68,72 coups cette saison. À sa quatrième présence à Augusta, son tour est aussi venu de soulever la coupe.

Anna Davis

États-Unis | 17 ans

Classement mondial amateur : 8 e

Résultats à Augusta 2022 : Championne

Collège : Tigers de l’Université Auburn (enrôlée)

La championne en titre du ANWA fait flèche de tout bois depuis qu’elle a soulevé la coupe en avril 2022. Depuis les Fêtes, elle compte déjà deux victoires chez les juniors, la plus récente remontant à la semaine dernière sur le parcours réputé de Sage Valley, en Caroline du Sud. La gauchère a déjà savouré sept expériences sur la LPGA en résistant cinq fois au couperet. Elle a participé à trois tournois majeurs.

Ingrid Lindblad

Suède | 22 ans

Classement mondial amateur : 2 e

Résultats à Augusta 2022 / 2021 : 3 e / 2 e

Collège : Lady Tigers de l’Université Louisiana State

La troisième fois sera-t-elle la bonne pour la représentante de LSU ? Car elle a encaissé deux coups durs en autant de passages à Augusta, terminant chaque fois à un petit coup des championnes. Cette saison, elle compte deux victoires, en plus d’avoir fini six fois dans le top 10 à ses sept sorties sur le circuit de la NCAA. Elle présente un pointage moyen de 70,24 coups. Elle a retranché 31 coups à la normale lors de ses 21 rondes. L’été dernier, elle avait pris le 11e rang à l’Omnium féminin des États-Unis.

Rachel Kuehn

États-Unis | 21 ans

Classement mondial amateur : 4 e

Résultats à Augusta 2022 / 2021 : 7 e / Couperet

Collège : Demon Deacon de l’Université Wake Forest

Il y a deux semaines, elle a remporté l’Invitation collégiale Valspar sur les allées du club de Forest Hills, à un jet de pierre du Augusta National. C’était sa seconde victoire cette saison, en plus d’avoir terminé sept fois dans le top 10 à ses neuf tournois. À sa deuxième présence au ANWA l’an passé, elle avait terminé en force en enregistrant l’un des quatre scores sous la normale au ANGC, remettant une carte finale de 69 (-3).

Saki Baba

Japon | 17 ans

Classement mondial amateur : 3 e

1 re présence

présence Collège : Non enrôlée

Elle a obtenu son billet pour Augusta en étant couronnée au Championnat amateur féminin des États-Unis en août dernier. Elle avait alors dominé le plateau à Chambers Bay en donnant une véritable leçon à Monet Chun en finale. Depuis, elle ne cesse de se démarquer tant sur la scène amateur que sur la scène professionnelle. Au Japon, elle a revendiqué deux grands titres en 2022. Elle a aussi fini trois fois dans le top 10 dans divers tournois amateurs internationaux d’envergure. Cette saison, elle s’est déjà illustrée parmi les pros en Asie.

Les projecteurs au mauvais endroit

Avec raison, le parcours du Augusta National attire tous les projecteurs dans le programme annuel du Masters. Il faut cependant rappeler qu’avant de descendre Magnolia Lane, les golfeuses participant au tournoi féminin doivent savoir dompter la bête du club de golf Champions Retreat.

C’est là qu’elles doivent gagner leur billet pour la ronde finale du championnat féminin. Lors des trois premières éditions, ce parcours situé à une vingtaine de kilomètres du National s’est montré intransigeant. À preuve, l'an dernier, seulement sept golfeuses y ont retranché des coups à la normale lors des deux premières rondes.

Long, ferme, rapide et exposé aux caprices de dame Nature, Champions Retreat ne laisse aucune chance à celles qui s’égarent. Mieux vaut y être patiente et avaler la pilule lorsque le vent se met de la partie.

Les championnes du tournoi ont toutes su qu’elles devaient y connaître du succès avant de cogner à la porte de la magnifique allée bordée de magnolias.