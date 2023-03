Crime organisé: cet ex-homme fort du clan Rizzuto se retrouve dans l’eau chaude

Le bouillant mafioso lavallois Francesco Del Balso, soupçonné d’avoir comploté la tentative d’assassinat dont Leonardo Rizzuto a été victime à la mi-mars, sait depuis une semaine que sa tête a été mise à prix pour avoir osé s’attaquer au fils du défunt parrain de la mafia.

Traqué de toutes parts, l’ancien homme fort du clan Rizzuto se cache comme un fugitif depuis que les policiers l’ont empêché de fuir le Canada d’urgence en l’arrêtant à l’aéroport Trudeau, le 23 mars dernier, selon des informations de notre Bureau d’enquête.

Del Balso, un spécialiste de l’extorsion et des paris sportifs illégaux, avait été avisé par des proches du monde interlope que sa vie étant en danger et qu’il avait intérêt à déguerpir au plus vite.

Toutefois, le mafioso connu pour son tempérament impulsif et colérique était déjà sous surveillance policière, puisque les autorités le considéraient comme un suspect dans la tentative de meurtre perpétrée sur l’avocat Rizzuto, au moment où il cherchait à prendre un vol en direction de l’Europe.

Les policiers l’ont donc mis en état d’arrestation et lui ont confisqué son passeport pour éviter que Del Balso parvienne à s’esquiver.

Représailles

Selon nos sources, le présumé mobile derrière ce règlement de compte serait une riposte à la tentative de meurtre dont Del Balso a lui-même été victime, le 7 novembre dernier, également à Laval.

Au moins six coups de feu avaient été tirés en direction du VUS de marque Lexus où il prenait place mais il s'en était sorti indemne.

Toutefois, les forces de l’ordre n’auraient pas de preuve ou d’indice leur laissant croire que Leonardo Rizzuto aurait pu autoriser ou ordonner l’attaque armée contre Del Balso.

Les policiers continuent de garder un œil sur ce dernier malgré ses déplacements.

Perquisitions

Del Balso ne se trouvait pas à son domicile de Laval quand les policiers y ont effectué l’une des huit perquisitions menées simultanément ce mercredi par la Sûreté du Québec, qui cherche à élucider le crime commis aux dépens de Leonardo Rizzuto et par l’Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO), qui mène une enquête antidrogue visant trois membres influents des Hells Angels.

Comme on pouvait s’y attendre, la fusillade à laquelle le fils du défunt parrain Vito Rizzuto a survécu même si plusieurs projectiles d’arme à feu l’ont atteint, le 15 mars, a causé toute une commotion dans les plus hautes sphères du crime organisé, tant du côté de la mafia italienne que des motards Hells Angels.

Plusieurs rencontres ont été organisées, à l’intérieur des deux groupes mais aussi entre des Hells Angels et des membres du clan Rizzuto, puisque Del Balso est maintenant considéré par la police comme étant plus proche des motards que de la mafia, a appris notre Bureau d’enquête.

Nos sources, ainsi que des documents policiers, disent que Del Balso serait même relié de près au plus influent membre québécois des Hells, Martin Robert, et à celui qui serait officieusement numéro 2 du gang, Stéphane Plouffe.

Les Hells Robert et Plouffe comptent d’ailleurs parmi les «associés» en affaires du clan Rizzuto, d’après un rapport du Service de renseignements criminels du Québec produit en 2021.

Coïncidence ou pas, Robert et Plouffe ont aussi été ciblés par la série de perquisitions effectuées mercredi dans l’enquête antidrogue de l’ENRCO.

D’après nos informations, cette enquête de l’ENRCO visant les Hells ainsi que la perquisition ciblant Del Balso relativement à la fusillade contre Leonardo Rizzuto sont cependant deux dossiers distincts. Cela laisse croire que les motards ne seraient donc pas mêlés à l’affaire Rizzuto.

