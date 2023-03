Des frais quotidiens de 429 $ pour rester à l’hôpital en attendant une place en CHSLD

Des Québécois doivent payer 429 $ par jour pour rester à l'hôpital en attendant une place en CHSLD; or, en Estrie seulement, c'est plus de 2000 patients qui ont été facturés pour ce service afin d’éviter d'être déracinés et envoyés loin de leurs proches.

Les partis d’opposition ont d’ailleurs vivement dénoncé cette pratique mercredi à l’Assemblée nationale.

Leah Fournier et sa fille Victoria sont très proches. La dame de 86 ans demeurait dans une résidence pour personnes semi-autonomes à Cowansville jusqu'à ce qu'une vilaine chute l'amène à l'hôpital. Lorsqu'elle a obtenu son congé, sa condition l'empêchait de retourner à sa résidence et on lui a proposé une place transitoire au CHSLD de Granby.

«Moi j’avais suggéré quatre CHLSD plus près de chez moi pour pouvoir aller la visiter régulièrement, mais Granby c’est trop loin», a raconté Victoria Della Porta.

Devant ce refus, l'hôpital demande à Mme Della Porta de signer un document qui stipule que chaque jour passé au centre hospitalier, une fois que vous aurez votre place transitoire, sera facturé comme un service non assuré au coût de 429 $. «J’ai dit non parce que ce n’est pas adéquat, ce n’est pas humain d’envoyer ma mère loin. Et là tu te fais menacer à payer ce montant-là.»

Victoria Della Porta s'est tenue debout et n'a pas signé, mais des milliers de personnes le font. Au cours des 3 dernières années en Estrie, 2152 patients ont payé des frais de 429 $ par jour, pour un total d'environ 4 millions $.

«C’est un montant démesuré», a commenté le libéral André Fortin.

«Certains commentateurs disent que c’est scandaleux, je pense que le mot n’est pas trop faible», a ajouté le député du Parti québécois Joël Arsenault.

«Ça ne va pas dans le réseau en ce moment» a dit pour sa part le solidaire Vincent Marissal.

La directrice des services spécialisés gériatriques au CIUSSS de l’Estrie–CHUS, Danika Manseau, a expliqué que l’établissement limite les déplacements à 70 kilomètres et que la loi autorise cette pratique pour libérer des lits d'hôpitaux: «On est sensible à ce que vivent ces familles, mais on se doit de s’assurer que tous nos précieux lits soient occupés de la façon la plus efficace possible.»

Le conseil de la protection des malades est plutôt d'avis que le droit du patient à choisir son établissement doit prévaloir. Il invite les familles touchées à poursuivre le CIUSSS aux petites créances pour être remboursées.