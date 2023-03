Des spectacles pour toutes les bourses à la 23e édition du Carrefour international de théâtre

Le Carrefour international de théâtre innove. Il met en place, pour sa 23e édition, une tarification basée sur la situation personnelle des gens. Il en coûtera entre 0 $ et 47 $ pour un billet pour assister à une des représentations.

Quatre tarifs guideront le public dans leur choix pour les spectacles présentés au Diamant, au Périscope, à La Bordée, à La Charpente des fauves et au Grand Théâtre de Québec du 25 mai au 10 juin. Une tarification qui repose sur la confiance et l’honnêteté.

« On veut rendre l’événement accessible au plus grand nombre de personnes possible. Si on fait toujours la même chose, ça n’amènera pas des résultats différents », a indiqué Dominique Violette, directrice générale, mercredi matin, lors du dévoilement de la programmation.

Le billet pour un spectacle sera gratuit aux gens pour qui chaque sou compte et qui ne veulent pas rater le Carrefour international de théâtre.

Il en coûtera 17 $ pour une personne qui a envie de prendre un risque artistique, mais pas financier. Le billet à 33 $ est offert aux spectateurs réguliers, à un abonné fidèle ou à un travailleur culturel. Celui à 47 $ est destiné aux spectateurs sensibles aux enjeux financiers des arts vivants.

Diversité

Cette initiative a été inspirée par le Théâtre Cercle Molière de Winnipeg qui a mis en place ce genre de tarification pour ses spectacles de saison, il y a deux ans.

« Il faut agir pour le renouvellement du public et prendre le taureau par les cornes. C’est assez audacieux, mais si on n’essaie pas, on ne le saura jamais. On a beaucoup réfléchi et fait des calculs. On se fie sur l’honnêteté des gens », a ajouté Dominique Violette.

À la direction artistique du Carrefour international de théâtre depuis 25 ans, Marie Gignac a dévoilé sa dernière programmation sous le signe de la diversité, de l’originalité et de l’audace.

Photo fournie par Stéphane Bourgeois

« Une édition bien ancrée dans le présent, tout en regardant vers l’avenir et en s’inspirant du passé, à travers des œuvres de fiction, autobiographiques et documentaires », a-t-elle fait remarquer.

Un marathon

L’expérience immersive Jusqu’à ce qu’on meure, de Brigitte Poupart, lancera la 23e édition, avec six représentations au Diamant, du 25 au 28 mai. Ce spectacle multidisciplinaire mêlant cirque, danse, musique et théâtre, met en vedette 12 interprètes.

« Ça débute avec une image fixe d’une catastrophe. La musique commence et on revit, à rebours, ce qui a provoqué cette catastrophe. Le spectateur peut choisir son point de vue. Les acteurs et les spectateurs sont sur la même scène. À la fin, la fête continue, avec un DJ et on peut festoyer jusqu’à ce que le théâtre nous mette dehors », a expliqué Brigitte Poupart.

On retrouvera, à travers les dix œuvres à l’affiche, des objets théâtraux en provenance de l’Australie (The Shadow Whose Prey The Hunter Becomes), de la Suisse (Phèdre!), de Winnipeg (Angle Mort) et une coproduction Canada-France-Belgique avec Anna, ces trains qui foncent sur moi, de Steve Gagnon.

Victime d’un incident cardiaque à 25 ans, le concepteur Émile Beauchemin complétera un marathon de 42 kilomètres, les 6 et 7 juin, sur un tapis roulant au Périscope. H+ s’interroge sur le transhumanisme et les possibilités réelles d’augmenter ses capacités physiques et mentales.

Le spectacle déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant...? sera de retour, les jeudis, vendredis et samedis, de 21 h à 23 h, au Parc des Moulins à Charlesbourg.

La programmation détaillée et les billets sont en vente sur carrefourtheatre.qc.ca