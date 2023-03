POULIN, Jean-Marc



À Montréal, le 23 décembre 2022 est décédé, à l'âge de 80 ans, Jean-Marc Poulin, directeur retraité de la CSDM. Fils de feu André Poulin et Fernande Leblanc.Il laisse dans le deuil ses fils Stéphane et Patrick, ses petits-enfants Mathilde et Antoine, ses soeurs Lyne et Ginette ainsi que plusieurs autres parents et amis.Aucune cérémonie funéraire aura lieu, par contre vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club des Petits Déjeuners du Québec.