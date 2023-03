Diplo sera la tête d’affiche du party Maxim Grand Prix de Montréal le 17 juin prochain

Le DJ, rappeur et producteur américain Diplo sera la tête d’affiche du fameux événement Maxim Grand Prix le 17 juin prochain à la gare Windsor de Montréal.

Artiste de renommée internationale, récipiendaire d'un GRAMMY et membre du groupe emblématique Major Lazer, Diplo est aussi connu pour son travail avec Madonna, The Weeknd et Bad Bunny. Son mandat sera celui de clôturer la très courue soirée Maxim Grand Prix Party à Montréal.

Le concert du célèbre DJ américain lors de son passage à la première édition de l’Igloofest Québec, le 3 mars dernier, affichait complet. Celui-ci, vêtu d’un chandail des Nordiques, avait enflammé la foule, de la même manière qu’il l’avait fait lors de son concert livré sur la scène du FEQ en 2019.

Le DJ de renommée internationale Francis Mercier sera aussi de cette fête se voulant le point culminant de la fin de semaine annuelle du Grand Prix de Montréal. Des célébrités, des athlètes et des artistes y côtoient les personnalités du monde automobile, sur le tapis rouge d’avant-fête et dans la gare Windsor se transformant en une énorme piste de danse pour l’occasion.

D’autres artistes invités seront dévoilés sous peu.

Les billets Premium pour l’événement qui se tiendra le 17 juin prochain à la gare Windsor seront mis en vente dès le 30 mars prochain. À partir de 275$ selon la formule choisie (tables de cocktail surélevées, lounges sur scène, première rangée et VIP à l’extérieur...)