Dolly Parton et Garth Brooks vont coanimer les ACM Awards 2023

« Un duo légendaire » : voilà comment le producteur des Academy of Country Music Awards a qualifié les deux artistes qui animeront le gala 2023 le 11 mai prochain: Dolly Parton et Garth Brooks.

L'idée de réunir ce duo légendaire pour la toute première fois remplie d’enthousiasme l’équipe derrière la grande fête annuelle de la musique country qui se tiendra au siège mondial des Cowboys de Dallas le 11 mai prochain.

AFP

« Nous sommes ravis de cela parce que nous avons toujours voulu faire quelque chose ensemble », a expliqué Dolly Parton à Billboard.

« Nous nous sommes toujours admirés musicalement et en tant que personnes et de la manière dont nous gérons nos affaires, a ajouté la chanteuse de 77 ans. C'est donc un grand frisson pour moi. Je pense que les fans vont aimer nous voir ensemble, parce que Dieu sait qu'il a des fans et que j'en ai quelques-uns! »

La diva country - qui a été officiellement intronisée au Rock & Roll Hall of Fame l'année dernière - a animé les ACM Awards en solo en 2000 et accompagnée de Jimmie Allen et de Gabby Barrett l'année dernière, soit la première année où la cérémonie était diffusée sur Prime Video. Pour Garth Brooks, il s’agira d’une grande première à l’animation de l’émission.

Les deux artistes Brooks ont tous deux une vaste expérience en tant que gagnants des ACM Awards. Dolly Parton a remporté 13 ACM Awards dont celui d'artiste de l'année en 1977. Garth Brooks a remporté 22 ACM Awards, dont un record de six trophées pour l'artiste de l'année, en plus d'avoir été nommé artiste ACM de la décennie pour les années 90.

Si aucune collaboration musicale entre les deux vedettes n’est prévue lors des ACM Awards, Dolly Parton profitera de l’occasion pour présenter le premier extrait de son prochain album rock.