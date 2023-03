COURTEMANCHE, Monique



Une mère, une amie, une femme exceptionnelle est décédée, le jour de l'anniversaire de son fils feu Patrick Dunn, le 17 mars.Fille de feu Édouard Courtemanche et feu Anne Marie Dupré et épouse feu Guy Théoret, elle laisse dans le deuil sa fille Jocelyn Ann Mary Dunn, son petit-fils Jean Gabriel Dunn, son gendre Richard Hould, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.Une cérémonie privée aura lieu le samedi 8 avril 2023 à 14h, au 306 rue Principale, Brownsburg-Chatham, J8G 2Z8. Accueil à 13h30.Un remerciement particulier à tout le personnel de l'Hôpital de Lachute pour les bons soins prodigués.