PARADIS, Gilles



À la Cité de la Santé, le 25 mars 2023, est décédé monsieur Gilles Paradis, à l'âge de 84 ans, conjoint de feu Michelle Primeau.Né le 26 décembre 1938 à Saint-Sauveur-des-Monts, il laisse dans le deuil ses fils Mario (Louise Massé), Christian (Édith Beaulieu) et Jean-François (Marie-Félicité Gignac), ses petits-enfants Marie-Julie, Mathieu, Stéphanie, Frédéric, Adrien, Xavier, Philippe et Anna ainsi que leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants Loïc, Audrey-Anne, Jules, Laurier et Léo, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du Complexe Lavalle samedi 1er avril dès 13h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 14h30 au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à l'organisme de charité de votre choix serait apprécié.