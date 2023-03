DROLET, Robert



C'est avec sérénité que Robert Drolet, âgé de 82 ans, a terminé le dernier chapitre de sa vie le 28 février 2023, des suites d'un cancer, à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, entouré de sa famille. Il était un homme de conviction, passionné, déterminé et enjoué.Outre son épouse Lise, il laisse dans le deuil sa fille aînée Sylvie (Jean-Pierre Côté), sa fille Sonia (Bernard Sauvé), ses petits-enfants Marc-André (Tammy), Valérie (Julien), Sabrina (Edinson), Guillaume (Marie-Pier), Cassandra (Manuel), Xavier (Sara-Maude), ses arrière-petits-enfants Lily-Anna, Maxime, Axel, Flavie, Alice et bébé Robi(e) à venir au mois d'octobre, ainsi que tous ses neveux et nièces, belles-soeurs, autres membres de la famille et ses nombreux amis.Afin de souligner la belle vie qu'il a eue, la famille souhaite vous accueillir le samedi 1er avril 2023 de 13h00 à 16h00 au :22025 AUTOROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC, H9X 0B2514 457-4440De 16h00 à 17h00 il y aura une célébration en l'honneur de ce grand homme. Nous désirons par la suite vous inviter à un 5 à 7 dans le but de partager ensemble de bons souvenirs vécus avec lui et de raconter de belles anecdotes qui apporteront un baume de réconfort dans nos coeurs suite à son départ.Au lieu d'envoyer des fleurs vous êtes invités à faire un don à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges ou Fondation du cancer ou la Fondation Bon départ Canadian Tire du Québec./fondationbondepart/DIM/