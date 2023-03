Énergies vertes: la Caisse «se trempe l’orteil» dans l’hydrogène

À l’instar de TESCanada H2, une firme belge proche du clan Desmarais, la Caisse a l’intention de faire sa place dans le secteur de l’hydrogène vert.

• À lire aussi: Lobbying: le clan Desmarais en quête d’électricité

• À lire aussi: Budget Freeland: Ottawa riposte à Washington avec des milliards en financement vert

• À lire aussi: Budget Freeland: Ottawa joue dans la boîte électrique des provinces

« On est le deuxième plus gros joueur au monde en infrastructure, c’est sûr qu’à un moment donné on va être un joueur important dans ce secteur-là », a commenté Charles Emond, PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), hier, en mêlée de presse.

Une seule incursion jusqu’ici

Par l’entremise d’un fonds constitué avec trois autres partenaires, la Caisse de dépôt et placement a investi 200 millions d’euros (un peu moins de 298 millions de dollars canadiens) en février 2022 dans Hy2gen AG, un producteur d’hydrogène basé en Allemagne.

Il s’agit du premier investissement de la Caisse dans l’hydrogène et du seul pour le moment.

« On est aux balbutiements, mais c’est sûr que l’hydrogène va jouer un rôle [dans nos actifs en énergie renouvelable] », a ajouté M. Emond.

La Caisse compte 400 milliards $ sous gestion, dont 18 milliards $ dans les énergies renouvelables.

« On commence à tremper l’orteil là-dedans », a-t-il encore dit. Pour l’instant, la Caisse continue de « gagner de l’intelligence de marché » grâce à son investissement initial.

Hy2Gen et le Québec

La filiale canadienne de Hy2Gen souhaite d’ailleurs construire une usine de production d’ammoniac vert au Québec.

L’entreprise souhaite s’installer dans la zone portuaire de Baie-Comeau, dans la région de la Côte-Nord.

Même si le projet évalué à un demi-milliard de dollars n’est pas ficelé ni officialisé, on sait que deux types de carburant sortiraient de cette usine : de l’ammoniac vert et du kérosène-éthanol.

Cet ammoniac vert pourrait aussi servir à produire de l’hydrogène vert.