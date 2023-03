Grâce à son roman «Em»: Kim Thúy finaliste pour un prix prestigieux à Dublin

Le roman Em de Kim Thúy est finaliste de l’édition 2023 de l’International Dublin Literary Award, qui est l’une des distinctions les plus prestigieuses de la planète pour une fiction écrite ou traduite dans la langue de Shakespeare.

«Les bibliothécaires sont les lecteurs les plus exigeants et les plus perspicaces, car ils guident et transmettent le savoir et l’imagination tous les jours. Être nommée par eux est à la fois un privilège unique et le plus grand des honneurs», a dit l’autrice, dans un communiqué.

Em est paru chez Libre Expression en 2020 et se mesure à cinq autres romans. Il a été traduit en anglais par Sheila Fischman et publié chez Seven Stories Press UK.

«La prose délicate est ici employée pour faire revivre certaines des périodes les plus laides et les plus cruelles, où des groupes de Vietnamiens faisaient des ravages avec leurs frères, leurs camarades. Heureusement (pour les personnages, en tout cas), l’amour prévaut. Ce roman, le quatrième de Kim Thúy que j’ai traduit, emmène les lecteurs au-dessus, en dessous, au-delà d’un récit conventionnel de guerre et de paix. Un tour de force», a indiqué pour sa part Sheila Fischman.

C’est le 25 mai prochain que le prix sera décerné à Dublin, en ouverture de l’International Literature Festival Dublin.