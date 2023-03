IA et «GPT-4»: inquiets, les libéraux et QS veulent entendre les experts

L’ascension fulgurante de l’intelligence artificielle «GPT» inquiète les libéraux et les solidaires. Ils demandent à l’Assemblée nationale de réunir des experts pour documenter ses effets potentiels sur la société québécoise.

Le député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, souhaite que la Commission de l’économie et du travail se saisisse d’un mandat d’initiative sur l’émergence et le développement de la technologie d’intelligence artificielle «GPT» et les bouleversements que son avènement entraînera sur le marché du travail québécois.

«En effet, les progrès réalisés ces dernières années en matière de développement de l’intelligence artificielle rendent désormais possible la robotisation de tâches complexes qui nécessitent à un employé de nombreuses heures de recherche et de synthèse, le tout en quelques secondes. Soudainement, c’est toute une série d’emplois qui connaîtront des bouleversements et des transformations dans les prochaines années», écrit-il dans la demande de mandat d’initiative obtenu par notre Bureau parlementaire.

Éthique

De son côté, le solidaire Haroun Bouazzi demande à la Commission des finances publiques la possibilité de se saisir d'un mandat d'initiative portant sur les logiciels d’intelligence artificielle générative.

«Il est également important de considérer les risques associés à leur utilisation, tels que les biais algorithmiques et les conséquences imprévues. En tant que représentant de mes électeurs, je crois qu'il est de la responsabilité de notre gouvernement de comprendre les impacts potentiels de ces technologies émergentes et de prendre des mesures pour s'assurer que leur utilisation soit éthique, transparente et conforme aux valeurs fondamentales de notre société», a-t-il écrit.

Inquiétudes pour l’humanité

D'ailleurs, une centaine d’experts, dont Yoshua Bengio et Elon Musk, demandent d’interrompre pendant six mois l’entraînement de ces puissants systèmes d'intelligences artificielles. Selon eux, GPT-4 pourraient présenter de «graves risques pour la société et l’humanité».

Frédéric Beauchemin est convaincu que l’avenir du marché du travail changera brutalement au Québec. Il veut que le gouvernement se prépare et dresse un portrait de l’avenir à l’aide de spécialistes, d’experts et d’acteurs de la société civile.

Encadrer le phénomène

«L’intelligence artificielle GPT peut être utilisée dans une multitude de domaines, allant de l’éducation à la justice, laissant dans son sillage plus de questions que de réponses et la nécessité de se pencher sur l’encadrement de ce phénomène. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, la question n’est pas de savoir si cette technologie sera utilisée sur le marché du travail, mais plutôt quand et comment», mentionne l’élu qui désire que des mesures soient prises afin d’encadrer cette nouvelle réalité.

Parmi les intervenants, les libéraux voudraient entendre l’institut québécois d’intelligence artificielle (MILA), les universités, les Cégeps, les syndicats, des grappes d’intelligence artificielle, des experts indépendants et le conseil du patronat.