Kelly Ripa se confie sur ses débuts difficiles à la télévision américaine: «Je ne l’ai pas eu facile»

Misogynie, sexisme, iniquité salariale... Les premiers pas de Kelly Ripa à la télévision américaine n’ont pas été faciles. Maintenant qu’elle a gravi les échelons de l’industrie, l’animatrice de 52 ans se confie sur ses luttes passées dans une longue entrevue accordée au magazine Variety.

« Si j’avais su à quel point ça allait être difficile, je ne crois pas que j’aurais tenté ma chance. Je pense que mon ignorance dans cette situation a été pour moi une bénédiction et un super-pouvoir. Je ne l’ai pas eu facile », confie-t-elle au média américain.

Après avoir fait ses premières armes dans le feuilleton américain All My Children, Kelly Ripa est débarquée dans des millions de foyers grâce à son poste au talk-show matinal de Regis Philbin, en 2001. Plus de deux décennies – et trois co-animateurs plus tard – elle tient toujours le fort de Live, la populaire émission matinale du réseau ABC.

On la surnomme aujourd’hui la « reine » de ce créneau horaire, au même titre que l’ont été les Oprah Winfrey, Phil Donahue, Jerry Springer et Regis Philbin avant elle. Mais les premières marches de son ascension ont été tout sauf faciles à gravir.

Bureaux et toilettes

Des exemples? Elle a dû patienter plus de quatre années avant d’obtenir son bureau dans les coulisses de la quotidienne d’ABC, et ce malgré ses demandes répétées. Des locaux, pourtant vacants lui avaient jusqu’alors été refusés.

La direction du studio a finalement cédé... acceptant de lui libérer un espace dans un placard réservé à la conciergerie.

Et alors que son co-animateur Regis Philbin bénéficiait d’une salle de bain privée à sa disposition, Kelly Ripa devait quant à elle faire la file en compagnie des téléspectateurs de l’émission pour utiliser les toilettes publiques du studio durant les pauses publicitaires.

« Durant mes grossesses, c’était incroyablement épuisant de devoir attendre en ligne [pour utiliser les toilettes]. Je devais animer l’émission alors que je faisais toujours la queue pour aller à la salle de bain. Tout ça me semblait être une situation inutilement compliquée », confie-t-elle à Variety.

Les têtes dirigeantes de la station la gardaient également à l’écart de toutes les discussions concernant l’émission matinale. Elle a, entre autres, appris le départ de son collègue Regis Philbin en ondes, soit en même temps que le public. Même chose pour le départ de son successeur, Michael Strahan, qu’elle n’a appris qu’une fois le nouveau contrat de celui-ci officialisé.

« Je sais ce que c’est d’avoir l’impression qu’on ne veut pas de nous. J’ai été actrice alors je suis une experte en matière de rejet. Mais dans ces cas-ci, c’était étrange de me sentir rejetée tout en demeurant la personne qu’ils avaient embauché pour l’émission », explique-t-elle au magazine américain.

Équité salariale

Quant au salaire, il a longtemps été un sujet de discorde pour Kelly Ripa. Elle a dû se battre fort – et longtemps – contre les dirigeants de l’émission Live pour obtenir l’équité salariale avec ses co-animateurs masculins. C’est finalement au terme d’une dispute qu’elle a reçu son « dû », selon ses propos rapportés par Variety.

« Je ne crois pas qu’ils voulaient me payer. Je crois qu’ils étaient obligés de me payer. J’étais sur le point de quitter en fermant la porte derrière moi. Et je crois qu’ils ont réalisé rapidement qu’ils avaient commis une grosse erreur et que ça ne les faisait pas bien paraître. Je crois que c’est ce qui les a poussés à ma payer mon dû. Ils n’avaient pas le choix », raconte-t-elle.