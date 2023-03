La légalité, ça vaut pour tout le monde

J’ai entendu dire dans les médias que des wax pen étaient en vente libre dans des commerces sur certaines réserves autochtones. Comment des compagnies peuvent-elles vendre des produits illégaux au vu et au su de tout le monde ? Des produits qui brisent en plus la vie et l’avenir de certains jeunes et de leurs familles ?

Cela existe, pendant que d’autre part on n’en finit plus de s’excuser pour les injustices passées qu’on a fait subir aux Autochtones, ou pour le racisme persistant de certains de nos concitoyens à leur endroit. On donne des formations et on investit de l’argent pour briser ça. On tente d’être inclusif dans les arts, la télé, les remises de prix, les spectacles de fêtes nationales, et on entend parler à tour de bras de réconciliation et de demandes de pardon.

Quand j’apprends que des journalistes se voient refuser l’entrée de ces lieux par ces bandits qui les empêchent d’y accéder pour faire leurs recherches en vue de leurs reportages, au point même de menacer leur sécurité, ça me démotive dans mon propre processus de réconciliation et dans mon envie d’empathie à leur endroit.

GL

Vous mélangez les dossiers. L’illégalité et les mafias existent dans toutes les sociétés, même les mieux intentionnées du monde. Et qui dit mafia parle d’une petite partie de la population, non de sa totalité. Et ce que nous avons fait de mal aux Autochtones de jadis, il est essentiel de nous en excuser.