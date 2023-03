La renaissance de Tomas Tatar qui est dominant dans la colonne des plus et des moins avec les Devils du New Jersey

Les Canadiens ont-ils démissionné trop vite en laissant partir Tomas Tatar au terme de la saison 2021?

Il faut dire que le vétéran qui avait alors 30 ans venait de connaître des séries éliminatoires plutôt difficiles. Il avait obtenu une passe en cinq matchs et avait regardé son équipe atteindre la finale de la Coupe Stanley pendant qu’il se trouvait sur la galerie de presse.

Tatar avait également vu son utilisation fondre lors de la saison 2020-2021 avec seulement 50 matchs joués au cours desquels il avait amassé 30 points. L’année précédente, il avait disputé 68 rencontres et avait été le meilleur marqueur de l’équipe avec 61 points.

Voilà que Tatar, qui a maintenant 32 ans, rebondit d’une façon assez spectaculaire avec les Devils du New Jersey.

Parmi les meilleurs

Tatar, qui a signé un contrat comme joueur autonome avec les Devils au cours de l’été 2021, vit une renaissance à l’ombre de Manhattan.

En date de mercredi, il cumule 17 buts et 24 passes pour 41 points en 74 rencontres.

Mais surtout, il présente un différentiel de +38, ce qui le place au quatrième de la LNH à ce chapitre. Il est devancé par trois joueurs des Bruins de Boston, soit Hampus Lindholm (+47), Matt Grzelcyk (+45) et Brandon Carlo (+39).

Ce qui frappe le plus dans le cas de Tatar, c’est qu’il a affiché un différentiel négatif de -22 la saison dernière, sa première avec les Diables.

Il joue donc un rôle important dans une équipe très jeune puisqu’il est l’un de seulement trois joueurs âgés de plus de 30 ans au sein des Devils.

Difficile en séries

Ce qui a sans doute coûté son poste à Tatar chez les Canadiens, c’est son incapacité chronique à produire en séries éliminatoires. Rappelons-le, une passe en cinq matchs en 2021.

Il avait goûté à la même médecine chez les Golden Knights de Las Vegas en 2018. Pourtant acquis à la date limite des transactions pour ajouter du muscle à l’attaque, Tatar n’a finalement joué que huit matchs en séries, et seulement deux parties sur les cinq jouées en finale. Il avait récolté un but et une passe en huit rencontres cette année-là.

Mais sur l’ensemble de sa carrière, c’est criant. On parle de 6 buts et 6 passes pour 12 points en 40 matchs.

Ça fait donc une moyenne de 0,3 point par match en séries éliminatoires alors qu’avec 448 points en 775 matchs en carrière, il présente une moyenne de 0,58 point par match en saison régulière.

C’est peut-être assez pour que certaines équipes se posent des questions sur son engagement dans la «deuxième saison».