Lamar Jackson se défend d’avoir laissé tomber ses coéquipiers

Le quart-arrière Lamar Jackson a décidé de répondre directement aux gens qui l’accusent de ne pas être revenu au jeu en 2022 parce qu’il n’avait pas d’entente à long terme en poche.

Le pivot a raté les six derniers matchs des Ravens de Baltimore l’an dernier, dont l’affrontement du premier tour éliminatoire contre les Bengals de Cincinnati, en raison d’une blessure à un genou.

«Soyons vrais pendant un moment, a écrit Jackson mardi sur son compte Twitter. Je préfère que mon genou soit à 100 %, plutôt que mon jeu soit horrible et que je place mes coéquipiers dans une mauvaise situation. Maintenant, on me dit que je suis égoïste.»

«Je ne me souviens pas d’avoir décidé de ne pas jouer de la première semaine contre les Jets [de New York] à la 12e semaine contre les Broncos [de Denver], a-t-il aussi dit. Comment est-il possible que soudainement, je souhaite ne plus jouer pour des raisons pécuniaires, quand j’aurais pu être blessé pendant ce laps de temps. Tout le monde sait que je ne pense qu’au Super Bowl depuis 2018.»

Jackson n’avait pas accompagné ses coéquipiers à Cincinnati, ce qui avait été interprété comme un affront par plusieurs amateurs des Ravens. Le footballeur est aussi revenu sur cette affaire.

«Après avoir voyagé avec l’équipe pour un match à Pittsburgh, mon genou a enflé. J’ai eu des discussions et j’ai obtenu l’autorisation de rester [à la maison] pour tenter de récupérer plus rapidement.»

En début de semaine, Jackson a révélé qu’il avait demandé aux Ravens de l’échanger à une autre formation de la NFL.

L’athlète de 26 ans est actuellement joueur autonome, mais la formation du Maryland lui a remis une étiquette de joueur de concession non exclusive. Cette particularité permet aux Ravens d’égaler une offre qu’accepterait Jackson de la part d’une autre équipe de la NFL ou de recevoir une compensation, soit des choix au repêchage, s’ils décident de le laisser partir.

Jackson est considéré comme l’un des footballeurs les plus excitants de la NFL depuis qu’il y œuvre comme partant, soit depuis la campagne 2019. L’athlète de 26 ans avait d’ailleurs été sélectionné à titre de joueur par excellence du circuit cette année-là.

Limité à 12 matchs en 2022, le quart-arrière a réussi 62,3 % de ses passes pour 2242 verges et 17 touchés. Il a également amassé 764 verges et trois majeurs avec ses jambes.