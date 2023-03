Le dernier voyage de Tom Brady dans le Sud: un gros party pour «les gens les plus beaux»

L’ancien quart-arrière Tom Brady a semble-t-il davantage de temps à consacrer à ses amis depuis qu’il a renoué avec le célibat et, ses moyens financiers aidant, il a passé une fin de semaine pour le moins agréable dans les Bahamas.

• À lire aussi: Avis aux femmes célibataires: Tom Brady cherche une nouvelle compagne de vie

• À lire aussi: Aaron Rodgers: une transaction qui tarde

Ainsi, la chanteuse Jean Watts a publié sur son compte Instagram mardi des photos montrant l’homme de 45 ans et sa garde rapprochée en train de profiter de l’environnement chaleureux et ensoleillé des lieux, c’est-à-dire ceux de l’île Baker’s Bay. Celle qui fréquente un ancien coéquipier de Brady chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Danny Amendola, a exprimé son bonheur d’avoir vécu des moments si enivrants.

«Le plus beau weekend en compagnie des gens les plus beaux, à l’endroit le plus magnifique, en train de célébrer le G.O.A.T. [en anglais, le Greatest of All Time]», a-t-elle écrit.

D’autres invités se trouvaient dans le groupe ayant entre autres voyagé en bateau, pris quelques consommations alcoolisées et lancé un ballon de football sur la plage. Parmi eux, les ex-partenaires d’armes du pivot chez les «Pats» Julian Edelman et Rob Gronkowski. Ce dernier pouvait compter sur son amie de cœur, Camille Kostek, qui a déjà fait les frais de la page couverture d’une édition maillots de bain du magazine «Sports Illustrated».

«Ce sont juste de vieux gars à la retraite qui se détendent. Il n’y a rien à voir ici, chers gens», a rédigé Gronkowski sur Instagram.