L’entraîneur des Jets ne se gêne pas pour critiquer ses joueurs

Exaspéré par les performances des siens dans ce moment crucial de leur saison, l’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Rick Bowness, a fait une sortie en règle contre ses joueurs, mardi soir.

«L’inconstance de certains de nos joueurs nous fait mal. Quelques gars pensent qu’ils donnent tout ce qu’ils ont, mais ils rêvent en couleurs», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse qui a suivi un revers de 3 à 0 contre les Sharks de San Jose.

«Il y a des gars qui donnent tout ce qu’ils ont, mais nous avons besoin que les autres montent aussi dans le bateau.»

Les Jets sont au plus fort de la course pour accéder aux séries dans l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey (LNH). Avant les affrontements de mercredi, le club manitobain possédait le dernier place parmi les équipes repêchées pour les éliminatoires et possédait une mince avance de deux points sur les Flames de Calgary. Les Predators de Nashville représentent également une menace avec un retard de trois points et deux matchs en main.

Contre les Sharks, l’une des pires formations de la LNH en 2022-2023, les Jets ont subi un troisième blanchissage à leurs sept derniers matchs. Ils ont connu le bonheur de la victoire seulement six fois en 14 sorties depuis la date limite des transactions dans la LNH.

Une question d’honneur

«À un certain moment, c’est une question d’honneur personnel, a ajouté Bowness. Si quelqu’un a besoin de leur faire comprendre ça, nous sommes dans le pétrin. Comme je l’ai déjà dit, nous allons découvrir de quel bois on se chauffe prochainement.»

Parmi les joueurs qui pourraient en offrir plus aux Jets, il y a notamment l’attaquant Mark Scheifele, qui n’a pas inscrit de but à ses neuf dernières parties. Qu’à cela ne tienne, le vétéran de 30 ans tente de rester positif.

«C’est difficile. Parfois, [les rondelles] rentrent, et parfois, elles ne rentrent pas. Présentement, la pression est forte», a indiqué le joueur d'avant des Jets.

«Je dois continuer de travailler fort, garder la tête haute et rester positif. C’est la même chose pour tous les gars dans notre vestiaire. Nous devons être positifs les uns envers les autres et continuer à travailler.»

«Nous sommes payés pour produire, donc nous devons le faire», a aussi dit Scheifele.

Il reste sept parties à la saison régulière des Jets, eux qui renoueront avec l’action vendredi soir avec une visite des Red Wings de Detroit au Canada Life Centre.

Les deux matchs les plus importants de la campagne du club de Winnipeg seront toutefois possiblement ceux de la semaine prochaine contre les Flames (5 avril) et les Predators (8 avril).